Águeda representada em fórum internacional de alto nível na Malásia

O Município de Águeda foi convidado pela organização, que identificou e reconheceu os projetos e boas práticas em curso no concelho ligados à descarbonização, com particular foco na mobilidade sustentável.

A Câmara Municipal de Águeda esteve, na última semana, em Kuala Lumpur, na Malásia, onde participou no 15.º Fórum de Alto Nível de Transporte Ambientalmente Sustentável, a convite da organização, a cargo do Ministério dos Transportes do Governo da Malásia, do Ministério do Desenvolvimento do Governo do Japão, do Banco de Desenvolvimento Asiático e das Nações Unidas, através da Divisão de Desenvolvimento Sustentável e do Departamento dos Assuntos Económicos e Sociais.

O evento, que decorreu de 24 a 26 de outubro, contou com a presença de decisores políticos, nomeadamente ministros e membros dos governos da Malásia, Japão e de outros países asiáticos, de representantes, ao mais alto nível, das Nações Unidas, bem como de organizações ligadas ao setor da mobilidade e sustentabilidade e ainda especialistas e profissionais da área, que estiveram reunidos para falar sobre temas como plataformas digitais, multimodalidade, acessibilidade, desempenho ambiental e segurança.

O Município de Águeda foi convidado pela organização, composta pelas referidas entidades, que identificaram e reconheceram os projetos e boas práticas em curso no concelho ligados à descarbonização, com particular foco na mobilidade sustentável, que consideram escaláveis para serem replicados por outros países, nomeadamente os asiáticos.

Entre outros, foi salientado o trabalho realizado pelo Águeda Sm@rt City Lab – Laboratório Vivo para a Descarbonização – vencedor do Prémio Portugal Smart Cities António Almeida Henriques, na categoria “Neutralidade carbónica” – bem como a implementação no território das beÁgueda – Bicicletas Elétricas de Águeda e do MobeÁgueda.

“Foi uma enorme honra, privilégio e orgulho participar nesta conferência internacional e apresentar soluções que são reconhecidas como de referência para o mundo”, disse Jorge Almeida, presidente da Câmara Municipal de Águeda, salientando que, no encontro, Águeda foi, ainda, desafiada a dar a conhecer o município e a dinâmica territorial.