Edição de Natal do Comboio Histórico do Vouga está de regresso até janeiro

Nesta edição, as cinco carruagens históricas são tracionadas pela locomotiva diesel CP 9004, uma peça histórica construída no final da década de 50 do século passado.

Está de regresso mais uma edição da edição de Natal do Comboio Histórico do Vouga, iniciativa resultante de uma parceria entre a CP – Comboios de Portugal, o Município de Águeda e a Junta de Freguesia de Macinhata do Vouga. Esta edição especial contará com 7 viagens, agendadas para os dias 25 de novembro, 1, 2, 8, 9, 16 de dezembro e 6 de janeiro, tendo como ponto de partida a estação de Aveiro, às 13h35.

Partindo de Aveiro, o comboio rumará a Macinhata do Vouga, onde será organizada uma visita guiada ao Museu Ferroviário, após a qual seguirá para Águeda, onde os viajantes terão a oportunidade de vivenciar o encanto das luzes natalícias da cidade, e conhecer o maior e o mais pequeno Pai Natal do país.

Este trajeto natalício será animado por uma degustação de doçaria típica local, incluindo as deliciosas miniaturas de pastéis de Águeda (cortesia do Município), estando o regresso a Aveiro previsto para as 20h12, concluindo assim uma jornada natalícia.

O comboio é ainda composto por cinco carruagens que são verdadeiras jóias da história dos caminhos de ferro, nomeadamente, por uma Carruagem de varandim belga de 1908, oferecendo uma viagem nostálgica aos tempos áureos do transporte ferroviário; uma Carruagem alemã de 1925, que exemplifica a engenharia e design ferroviários do início do século XX; uma Carruagem construída pelos Caminhos de Ferro do Estado nas oficinas do Porto em 1913, representando o legado industrial português; uma Carruagem portuguesa do Barreiro, de 1908, que outrora percorria a pitoresca Linha do Corgo, entre Régua e Chaves; e, uma Carruagem mista italiana, mostrando a diversidade e riqueza do património ferroviário europeu.

Os bilhetes para esta experiência já se encontram disponíveis para venda, nos canais habituais da CP.