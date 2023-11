Luzes de Natal em Ílhavo começam hoje a brilhar

Decoração de Natal volta a estar presente nas quatro freguesias do Município de Ílhavo (Gafanha do Carmo, Gafanha da Encarnação, Gafanha da Nazaré e São Salvador), mas com horário reduzido para garantir poupanças no consumo de energia.

As iluminações de Natal irão acender-se hoje, quinta-feira, dia 16, às 17h, com um momento inaugural na árvore de Natal instalada em frente à Câmara Municipal de Ílhavo.

Com um investimento municipal de 72.520 euros, a decoração de Natal volta a estar presente nas quatro freguesias do Município de Ílhavo – Gafanha do Carmo, Gafanha da Encarnação, Gafanha da Nazaré e São Salvador, com horário reduzido para garantir poupanças no consumo de energia.

As luzes estarão ligadas entre as 18h e as 22h, de 16 de novembro a 14 de dezembro e de 2 de janeiro a 7 de janeiro, e entre as 18h e as 23h, de 15 de dezembro a 1 de janeiro. Nos dias 24, 25, 31 de dezembro e 1 de janeiro as luzes estão acesas até às 2h da madrugada.

Reconhecendo a importância do estímulo ao comércio que representam as iluminações desta época do ano, mas também a relevância da eficiência energética, repete-se a aposta em lâmpadas LED de baixo consumo, estando distribuídas 250 mil lâmpadas pelos principais jardins e arruamentos do município.

“Damos início às celebrações natalícias cumprindo uma tradição que define a comunidade há séculos. Com este investimento estamos também a valorizar o nosso espaço público e a estimular o nosso comércio local, convidando munícipes e visitantes a viverem mais as nossas ruas e as nossas praças e a consumirem mais localmente. Trazer a época natalícia para a rua é relembrar e desafiar todos para o seu significado de proximidade e de partilha” afirma João Campolargo, presidente da Câmara Municipal de Ílhavo.