Prisão preventiva para autor de tentativa de homicídio em Cantanhede

A Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria do Centro, com a colaboração da GNR de Cantanhede, deteve um homem, com 31 anos de idade, pela presumível prática de um crime de homicídio qualificado, na forma tentada, ocorrido em Cantanhede.

Os factos aconteceram na madrugada do dia 21 e tiveram origem numa altercação familiar, entre irmãos.

De acordo com a PJ, o suspeito, após discutir com o ofendido, de 26 anos de idade, muniu-se de uma faca e desferiu-lhe vários golpes, atingindo-o na região da cabeça, pondo em sério risco a sua vida.

O detido, foi presente a primeiro interrogatório judicial, aguardando agora em prisão preventiva os ulteriores termos do processo.