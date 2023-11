Requalificação da Rua do Vale Santo, em Anadia, já começou

Empreitada está orçada em cerca de 360 mil euros, com um prazo de execução de cinco meses.

A empreitada da requalificação da Rua do Vale Santo, na cidade de Anadia, já se encontra a decorrer. Trata-se de um investimento municipal superior a 360 mil euros, com um prazo de execução de cinco meses.

Para além da requalificação da referida rua, a intervenção contempla ainda a beneficiação das vias envolventes àquela zona. “O objetivo é salvaguardar a segurança de todos os utilizadores, melhorando as valências da via a requalificar, nomeadamente a pedonalidade, as acessibilidades, os estacionamentos e a circulação viária”, refere a autarquia, em nota enviada à nossa reação.

De acordo ainda com a Câmara Municipal, irá proceder-se ao reperfilamento do arruamento, dotando-o de lugares de estacionamento, de passeios e de infraestruturas de abastecimento de água, esgotos e pluviais, bem como de gás e telecomunicações, iluminação pública e respetiva arborização.

As restantes vias terão igualmente intervenção na requalificação dos passeios, pavimentos das vias e respetiva sinalização horizontal e vertical que se estenderá a toda a intervenção a realizar.