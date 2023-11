Sorteio de Natal do comércio local de Anadia arranca a 1 de dezembro

O Município de Anadia volta a promover, em parceria com a Associação Comercial e Industrial da Bairrada (ACIB), o Sorteio de Natal do Comércio Local que decorrerá entre 1 de dezembro de 2023 e 5 de janeiro de 2024.

Serão atribuídos 150 prémios no valor de 100 euros cada, representando um investimento municipal de 15 mil euros. A iniciativa tem como objetivo dinamizar o comércio tradicional do concelho.

O sorteio vai funcionar nos mesmos moldes das edições anteriores. Por cada 10 euros de compras, será entregue, pelas lojas aderentes, ao comprador, uma senha de participação que o habilitará ao sorteio, num máximo de dez senhas por compra.

As senhas, depois de devidamente preenchidas, terão de ser depositadas na Tômbola do Sorteio, que se encontrará localizada na Câmara Municipal de Anadia até às 14h do dia 5 de janeiro, a que se seguirá, a partir das 14h30, no Salão Nobre dos Paços do Município, o sorteio dos premiados.

O Sorteio de Natal é aberto a todos os estabelecimentos comerciais, com sede no concelho, e com área inferior a 1.000m2. As inscrições deverão ser efetuadas até 29 de novembro, junto dos serviços da ACIB, sendo as mesmas gratuitas.

O município realça a importância do Sorteio de Natal para o comércio local, constituindo-se um incentivo à compra no comércio local, bem como para a sua dinamização e valorização.