Aveiro celebra dramaturgia portuguesa no Festival Novos Bardos

A Câmara Municipal de Aveiro organiza o Festival Novos Bardos III – A Diáspora, entre 11 e 15 de dezembro, no Teatro Aveirense. É a terceira edição desta iniciativa, que celebra a dramaturgia portuguesa e que pretende promover e incentivar a escrita para teatro em Portugal.

O evento terá encontros de dramaturgos, que reúnem diversos autores para uma reflexão sobre a dramaturgia nacional e as formas de organização necessárias para uma criação teatral mais forte e com maior impacto nas nossas comunidades. Um desses encontros contará com a presença da dramaturga norte-americana Heather Raffo.

O Festival Novos Bardos contempla ainda uma vertente formativa, com dois Laboratórios de Tradução e Dramaturgia, nos dias 13 e 14 de dezembro. O primeiro laboratório será em torno da obra Noura, de Heather Raffo, e contará com as presenças da norte-americana e de convidados da Universidade do Minho. O de dia 14 será dedicado a Weight, de Marco Demian Vitanza, com as participações dos alunos da Cascais School of Arts e de Filomena Louro, diretora do Mestrado em Tradução e Comunicação Multilingue da Universidade do Minho.

Os laboratórios são dirigidos a um público interessado pela dramaturgia. A participação nos mesmos implica inscrição através do e-mail agenio@cm-aveiro.pt, com o envio do currículo vitae e de um texto a explicar o interesse em frequentar o laboratório.

Associado ao Festival Novos Bardos está o espetáculo Hamlet, o Musical, encenado por Marcos Barbosa, a partir de um texto de Jacinto Lucas Pires, e cuja apresentação está marcada para 14 de dezembro, às 21h30. A peça, que é aberta ao público em geral, mediante a aquisição de bilhete, investiga o monumento hamletiano, a partir da perspetiva de um Horácio com uma História, em modo musical. O que acontece no espírito de Horácio quando o amigo moribundo lhe pede que conte a sua história, para que Hamlet não fique como um “nome ferido”? E como é que Horácio aproveita essa oportunidade? Estas são algumas das questões que o público poderá ver respondidas num espetáculo inesperado.

FESTIVAL NOVOS BARDOS – PROGRAMA COMPLETO

11 de dezembro (segunda-feira)

20h – 23h: Encontro de Dramaturgos

12 de dezembro (terça-feira)

20h – 23h: Encontro de Dramaturgos

13 de dezembro (quarta-feira)

10h – 17h: Laboratório de Tradução e Dramaturgia – com base em Noura, de Heather Raffo, com a presença da autora e de convidados da Universidade do Minho

21h30: ensaio geral de Hamlet O Musical

14 de dezembro (quinta-feira)

10h – 17h: Laboratório de Tradução e Dramaturgia – com base em Weight, de Marco Damian Vitanza, com a presença de alunos da Cascais School of Arts e de Filomena Louro.

21h30: Espetáculo Hamlet O Musical

15 de dezembro (sexta-feira)

20h – 23h: Encontro de Dramaturgos – com a presença de Heather Raffo