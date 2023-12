CAR (Sangalhos) recebe provas de ginástica artística no dia 8

O Centro de Alto Rendimento (CAR) de Anadia, localizado em Sangalhos, vai receber na próxima sexta-feira, 8 de dezembro, feriado nacional, a Taça de Portugal de Ginástica Artística Masculina e o Campeonato Nacional Universitário, com o apoio do Município de Anadia. As provas decorrem das 9h às 13h e das 14h30 às 21h.

Na Taça de Portugal participam os seguintes clubes: Acro Clube da Maia, CLUBE A4, Basquetebol Clube de Penafiel, Clube Ginástica de Fátima, Clube de Ginástica de Guimarães, Clube de Ginástica de Oliveira do Bairro, Escola de Ginástica de Gaia, Ginásio Clube Português, Lisboa Ginásio Clube e Sport Club do Porto.

O Campeonato Nacional Universitário conta com a participação da Associação Académica da Universidade do Minho, Associação de Estudantes da Católica Lisbon School of Business and Economics, Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina de Lisboa, Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina Veterinária, Associação Académica do Instituto Superior Técnico, Instituto Politécnico da Maia, Universidade Nova, Politécnico do Porto e Universidade do Porto.