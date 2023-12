Gastronomia de Bordo homenageia a tradição do mar em Ílhavo

Durante 11 dias, os restaurantes aderentes do município adicionam ao menu habitual a sua própria interpretação da gastronomia de bordo, com pelo menos três pratos ou entradas.

O Festival Gastronomia de Bordo, que visa homenagear as tradições, os cozinheiros e os pescadores do bacalhau, regressa de 30 de novembro a 10 de dezembro.

As propostas incluem abordagens tradicionais, como os bolinhos de bacalhau, as pataniscas, a chora, as línguas de bacalhau fritas e a feijoada de “sames”, e novas receitas, como bacalhau confitado com cogumelo crocante e guacamole ou arancini de bacalhau.

As experiências gastronómicas são para uma ou duas pessoas.

Para estimular a economia local e promover o seu património cultural, o Município de Ílhavo oferece aos clientes do Festival Gastronomia de Bordo um voucher de entrada gratuita num dos espaços museológicos municipais – Museu Marítimo de Ílhavo, Centro de Religiosidade Marítima ou Navio-Museu Santo André – e um vale de desconto na compra da aguardente bagaceira “Mata Bicho”, à venda nas lojas do Museu Marítimo de Ílhavo e nas lojas de Turismo.

As experiências gastronómicas podem ser consultadas no website visitilhavo.pt.

Restaurantes aderentes

Bela Ria, Canastra do Fidalgo, Casa Velha – Hotel Ílhavo Plaza, Clube de Vela, Costa do Sal Hotel, Dona Mena, Duna do Meio, Estrela do Mar, MarAdentro, Marisqueira da Barra, O Gafanhoto, O Navegante, o Peixe na Barra, Praia do Tubarão, Taberna Nobre e Tábua da Ria.