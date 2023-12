Ílhavo é o mais galardoado nas Boas Práticas em Envelhecimento Ativo e Saudável

Na sexta edição do Prémio de Boas Práticas de Envelhecimento Ativo e Saudável na Região Centro, a Câmara Municipal de Ílhavo destacou-se ao ser premiada entre 117 candidaturas. Este reconhecimento é fruto do empenho e dedicação do Núcleo Maior Idade e Envelhecimento Ativo, na promoção de iniciativas inovadoras e eficazes para o envelhecimento ativo e saudável, sendo a entidade mais premiada em todas as edições.

O projeto premiado na categoria “Vida+” é o “Apoio a Artesãos Mais Velhos”, promovido pela Câmara de Ílhavo, em parceria com a Associação Fermenta e a Cooperativa Aproximar. Este projeto foi implementado no Laboratório do Envelhecimento e no Fórum da Maior Idade, com o objetivo de capacitar os artesãos mais velhos na aquisição de novas competências, nomeadamente técnicas inovadoras de artesanato e habilidades digitais. A iniciativa visa, ainda, preservar e aprimorar o conhecimento artesanal, promover a inclusão e o desenvolvimento pessoal dos participantes.

Para a vereadora com o pelouro da Ação Social, Mariana Ramos, “a atribuição deste prémio representa um reconhecimento significativo do contínuo compromisso da autarquia, executivo e corpo técnico, em inovar e desenvolver abordagens renovadas na área do envelhecimento, enquanto aposta de política social. Este prémio não só valida os esforços já empreendidos, como também inspira e motiva a Câmara Municipal de Ílhavo a prosseguir na sua missão de criar e implementar programas e iniciativas que promovam um envelhecimento saudável, galvanizando a rede de parcerias existentes a nível local, nacional e internacional “.

O Prémio de Boas Práticas de Envelhecimento Ativo e Saudável na Região Centro é promovido pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), em colaboração com os consórcios Ageing@Coimbra e AgeINfuture. A cerimónia de entrega de prémios decorreu durante o 10.º Congresso em Envelhecimento Ativo e Saudável da Região Centro, que se realizou em Coimbra