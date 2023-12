Indelague promove “Natal Solidário” em benefício da Casa do Redolho

No âmbito das ações de responsabilidade social e corporativa que tem levado a cabo, a empresa Indelague liderou uma campanha de Natal em benefício da Casa do Redolho, na Borralha, instituição que dá amparo crianças e jovens de 0 a 25 anos em situações sociais delicadas.

A iniciativa decorreu de 4 a 20 de dezembro e, para além de transcender a época festiva, a empresa convocou os colaboradores a se unirem ativamente, incentivando a doação de bens essenciais para esta instituição, “buscando inspirar a equipa a demonstrar solidariedade e compaixão aos que mais necessitam”, justifica a administração da empresa.

“Mais do que uma campanha de doação, é um compromisso de transformação social. Queremos ser agentes de mudança positiva na nossa comunidade,” afirmou Miguel Silva, CEO da Indelague.

A resposta dos colaboradores foi “notável”, ultrapassando todas as expectativas. Desde alimentos a artigos de higiene pessoal e do lar, cada contribuição ofereceu apoio vital às crianças e jovens que encontram na Casa do Redolho um porto seguro em momentos desafiadores.

Além de tudo aquilo, a empresa contribuiu doando pellets para o aquecimento, suprindo uma necessidade específica da instituição.

A Casa do Redolho, em Águeda, expressou profunda gratidão à empresa e a todos os colaboradores envolvidos, reconhecendo o impacto transformador dessas doações na vida dos beneficiários.

“Este gesto solidário reforça o compromisso da empresa em promover a igualdade de oportunidades e o bem-estar das crianças e jovens em situações vulneráveis”, diz nota da empresa.

“A Indelague mantém o compromisso de ser uma força positiva na sociedade, apoiando continuamente iniciativas para melhorar as condições de vida dos mais necessitados, visando sempre um impacto duradouro e significativo”, continua a Indelague, avançando que prepara já a próxima campanha de solidariedade em prol da comunidade local, comprometendo-se a seguir adiante com a missão de “criar um impacto significativo e duradouro na sociedade”.