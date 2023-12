Misericórdia inaugura obra de 1,2 milhões e deixa marca do centenário na cidade

Santa Casa da Misericórdia do Concelho de Oliveira do Bairro abriu portas da nova ala da ERPI e descerrou monumento do centenário.

Está inaugurada a requalificação da Estrutura Residencial para Idosos (ERPI) Lado B da Santa Casa da Misericórdia do Concelho de Oliveira do Bairro. As obras, que custaram cerca de 1,2 milhões de euros, disponibilizam um total de 24 quartos e 49 camas para dar resposta à valência de Lar.

A inauguração, no passado domingo, dia 10, contou com a presença do Bispo de Aveiro, D. António Moiteiro (de visita pastoral ao arciprestado), acompanhado pelo diretor do Centro Distrital do Instituto de Segurança Social, Fernando Mendonça, e pelo presidente da Câmara, Duarte Novo, entre outras individualidades locais, num dia festivo, que foi o culminar de um processo que trouxe alguns imprevistos à obra, mas que permite agora oferecer as melhores condições aos clientes da instituição.

A data permitiu inaugurar, também, um memorial alusivo ao centenário da instituição.

