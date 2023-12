Sérgio Godinho, Cristina Branco e Sara Barros Leitão sobem ao palco no 23 Milhas de Ílhavo

Concerto de Sérgio Godinho terá lugar no dia 15 de março de 2024, pelas 21h30, na Casa da Cultura de Ílhavo e está integrado no projeto cultural 23 Milhas de 2024.

Foto: Arlindo Camacho

O 23 Milhas, projeto cultural Município de Ílhavo, apresenta a programação para os primeiros três meses de 2024, com destaque para os concertos de Cristina Branco e Sérgio Godinho, a nova criação de Sara Barros Leitão e o espetáculo que junta José Pedro Gomes e Aldo Lima.

O mês de janeiro arranca com a apresentação do disco “Mãe”, de Cristina Branco, no dia 14 de janeiro, na Casa da Cultura de Ílhavo. Entre os dias 17 e 19 de janeiro, a estrutura Cassandra propõe “Parlapatório”, uma oficina de teatro destinada a jovens entre os 15 e os 18 e a pessoas com mais de 65 anos, que decorre na Fábrica das Ideias da Gafanha da Nazaré no contexto do “Guião para um país possível”, espetáculo com encenação de Sara Barros Leitão, criação que reflete sobre a democracia e a participação cívica e que conta com duas sessões, também na Fábrica das Ideias, nos dias 19, às 10h (sessão para as escolas), no dia 20, às 21h30.

O mês encerra com fim-de-semana assegurado pela associação cultural d’Orfeu, com um Seminário para o Associativismo Cultural, que desafia profissionais da cultura para uma formação de sete horas no Laboratório das Artes do Teatro da Vista Alegre, no dia 27 de janeiro, e com um espetáculo de teatro para bebés dos seis meses aos 3 anos, “Ovo bebé”, com criação e interpretação de Laura Rui e Luís Carvalho, que acontece na Casa da Cultura de Ílhavo, no dia 28, às 10 e às 11h30.

O Territórios Públicos, Encontro nacional de serviços educativos e mediação, anuncia a sua programação em breve, mas regressa ao Laboratório das Artes do Teatro da Vista Alegre, nos dias 1 e 2 de fevereiro, adiantando já a apresentação de “Homo Sacer”, da estrutura artística Bestiário e da atriz e ativista Maria Gil, que percorre a história do povo cigano, e que se apresenta em duas sessões, nos dias 2 (sessão para as escolas) e 3 de fevereiro, na Fábrica das Ideias da Gafanha da Nazaré.

O mês de fevereiro conta ainda com o concerto “Quadros de uma exposição”, da Orquestra Filarmónica Gafanhense (11 fevereiro), o espetáculo de teatro “A Coleção do meu Pai” (16 de fevereiro), de Cláudia Dias e ainda “CABRAQIMERA”, peça de dança para um quarteto em patins de Catarina Miranda, que pode ser vista na Casa da Cultura de Ílhavo, no dia 17 de fevereiro.

Em março, destaque para o regresso do Palheta, festival de Robertos e Marionetas que acontece na Gafanha da Nazaré entre os dias 1 e 3.

O 23 Milhas apresenta ainda “Os Lusíadas como nunca os ouviu”, ditos por António Fonseca, em duas sessões para as escolas do Município, nos dias 7 e 8.

Sérgio Godinho & Os Assessores sobem ao palco no dia 15 de março, pelas 21h30, na Casa da Cultura de Ílhavo, para o concerto LIBERDADE25, que marca também o início das comemorações dos 50 anos do 25 de abril na programação do projeto.

O trimestre inclui ainda o espetáculo “Pela ponta do nariz”, que junta Aldo Lima e José Pedro Gomes sob a encenação de Ricardo Neves-Neves, no dia 23 de março, na Fábrica das Ideias da Gafanha da Nazaré, o Plantio de Primavera que marca o regresso da programação ao Planteia (jardim na praça da Casa da Cultura de Ílhavo) com uma oficina de ilustração orientada por Helena Zália (23 março) e ainda o concerto da Orquestra da Filarmonia das Beiras que apresenta o Programa de Páscoa numa das igrejas do Município de Ílhavo.

Os bilhetes, bem como mais detalhes sobre toda a programação, estão disponíveis a partir do dia 15 de dezembro, sexta-feira, no site do 23 Milhas, na BOL e nas bilheteiras físicas da Casa da Cultura de Ílhavo e da Fábrica das Ideias da Gafanha da Nazaré.