Tango Passion traz à Mealhada os ritmos quentes da Argentina

No dia 10 de dezembro, domingo, o maestro argentino Walter Hidalgo e o seu quarteto trazem-nos os ritmos quentes do “rio de la plata” (Buenos Aires/ Montevideo), e serão acompanhados por um casal de exímios bailarinos.

A companhia argentina Tango Passion vem a Portugal celebrar a elevação do Tango a Património Cultural Imaterial da Humanidade (UNESCO), com uma digressão que passa por várias cidades e que vai parar na Mealhada, no próximo domingo, dia 10 de dezembro, às 17h.

Desde o seu aparecimento no início do século XX, o Tango conquistou o mundo com a sua sonoridade única, sensual, boémia e nostálgica da alma portenha.

Os ritmos quentes do “rio de la plata” [Buenos Aires/ Montevideo] chegam-nos pelo som marcante do maestro bandoneonista, argentino, Walter Hidalgo e o seu quarteto. Estes são acompanhados pela coreografia complexa e compassada de um casal de exímios bailarinos. Entre outros, celebra-se Astor Piazzolla em “Maria de Buenos Aires”, ou o seu icónico “Libertango”, e homenageiam-se os “puristas” através de “La Cumparsita”, de Gerardo Rodriguez.

Ao longo do concerto, o quarteto transporta o público numa viagem pela música e poesia do Rio de la Plata. Das Milongas de Montevideu aos subúrbios de Buenos Aires, será certamente um espetáculo imperdível.

Esta digressão para no Cineteatro Messias, na Mealhada, no dia 10 e encerrará em Lisboa no dia seguinte, Dia Internacional do Tango.

O custo dos bilhetes, na Mealhada, é de 15 euros.