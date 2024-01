Desfile de carnaval invade Vale de Ílhavo nos dias 11 e 13 de fevereiro

O já tradicional corso de Carnaval de Vale de Ílhavo volta a sair à rua nos dias 11 e 13 de fevereiro, domingo e terça-feira, respetivamente, a partir das 15h.

Ao todo, o corso vai integrar 11 grupos: To-Có-Corno, Toca Baldar & Banda dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo, Pestinhas, Valentes Priores, Garotos do Alívio, Centro Escolar de Vale de Ílhavo, Cabeço do Nuno, Villa do Paço, Anima Soza, Ouca e suas gentes e ADCR Vilage e será, uma vez mais “liderado” por “suas majestades”, o Rei D. Fernando IV e a Rainha D. Maria III.

Como habitual, os Cardadores de Vale de Ílhavo não integram o corso, mas vão, certamente, circular “desordeiramente” entre o público e o desfile, no seu estilo irreverente, surgindo do meio da multidão a correr, a saltar e a cardar.

Estas personagens míticas de Vale de Ílhavo causam sempre um grande alarido, com os seus “urros” e o tilintar dos sinos que fazem parte dos seus excêntricos trajes.

A tradição manda que os homens, geralmente solteiros, saiam à rua para “cardar” as raparigas, usando uma máscara perfumada feita com pele de ovelha branca, revestindo-se as aberturas dos olhos e da boca com rodelas de cortiça pintadas de vermelho. A cabeça é revestida por longas fitas coloridas, de diferentes tamanhos, que descem até ao fundo das costas, formando uma grande cabeleira multicolor. O nariz é comprido e de forma fálica, feito com panos vermelhos e o bigode é formado por crina.

No recinto da festa estará à venda o tradicional Pão de Vale de Ílhavo e o pão com chouriço.

Acrescente-se que o Carnaval Tradicional de Vale de Ílhavo é organizado pela Associação Cultural e Recreativa “Os Baldas”, com o apoio da Câmara Municipal de Ílhavo.