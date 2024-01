Passeio dos Ingleses vai ter paragem em Anadia

Trata-se do maior passeio europeu de clássicos ingleses, promovido pelo ACP Clássicos, e vai ter uma prova de perícia no vale Santo, no próximo sábado.

O maior passeio europeu de clássicos ingleses, promovido pelo ACP Clássicos, passa na cidade de Anadia, no próximo sábado, 20 de janeiro.

Nesta passagem por Anadia, os participantes realizarão uma prova de perícia em circuito fechado, que irá decorrer entre as 11h e as 12h, no Vale Santo (recinto da Feira da Vinha e do Vinho). Após o almoço, está prevista uma visita ao Museu do Vinho Bairrada.

De salientar que o “Passeio dos Ingleses” tem o seu início, simultaneamente, em Lisboa e no Porto, juntando no total cerca de 300 exemplares de automóveis fabricados em Inglaterra. Os de Lisboa rumam em direção ao Alentejo, enquanto que os do Porto rumam à Bairrada.