Pólo Norte, Raminhos, João Baião e Jacqui Naylor na programação do Messias

A compositora e cantora de jazz norte-americana Jacqui Naylor é um dos grandes nomes do programa de animação da nova temporada do Cineteatro Messias, na Mealhada.

Com uma seleção diversificada de espetáculos, que abrangem cinema, teatro, música, dança, musicais infantis e comédia, a nova temporada do Cineteatro Messias promete cativar todos os públicos, atuações de artistas como Rita Ribeiro, Pólo Norte, Jacqui Naylor, João Baião ou António Ataíde.

A música e o teatro tomarão o centro do palco do Cineteatro Messias com a presença de artistas de renome, tanto a nível nacional como internacional nesta nova temporada, refletindo o compromisso do Município da Mealhada em continuar a oferecer “experiências culturais únicas e enriquecedoras”.

Num concerto de boas-vindas ao Ano Novo, a popular atriz e cantora Rita Ribeiro, que celebra 50 anos de carreira, e o fadista Jorge Baptista da Silva conduzirão o público, no dia 20 deste mês, por sucessos inesquecíveis do panorama musical português. Será o segundo espetáculo da programação, depois da peça de teatro “Vanessa vai à luta”, da companhia de teatro do concelho “Caixa de Palco”, que sobe ao palco no dia anterior. Esta companhia de teatro regressará, no dia 24 de março, para uma peça de comemoração do Dia Mundial do Teatro “Nós avisámos! Uma lenda nunca vem só”, com as três companhias concelhias Aguarela de Memórias, Grupo Cénico de Santa Cristina e Oficina de Teatro do Cértima.

Fevereiro será dedicado à área da dança, com o espetáculo “Yorubá – A criação do mundo”, no dia 2, um projeto que convidará o público à reflexão sobre valores como a aceitação, a tolerância, as diferenças e o amor.

No dia 16 de março, a Orquestra da Costa Atlântica vai apresentar um concerto de música de câmara, sob o tema “Portugal e o Mundo: Encontro de Culturas na Música Erudita”, apresentando uma mescla de compositores e estilos. Um mês depois, a 28 de abril, no seu regresso a Portugal para apresentar o seu décimo primeiro álbum, “The Long Game”, a intérprete e compositora norte-americana Jacqui Naylor fará uma paragem no Messias para um concerto de apresentação do Meajazz & Blues 2024, que combinará arranjos jazzísticos de clássicos do rock de David Bowie, Peter Gabriel e Coldplay, com standards latinos, que podem ir de Kurt Weill a Charlie Chaplin. Ainda na área do jazz, Paulo Silva Trio, a 15 de março, e Vértice Trio, a 12 de abril, prometem espetáculos capazes de aproximar conhecedores e menos conhecedores do jazz, oferecendo uma experiência rica e diversificada.

Em maio, no dia 4, atua a banda icónica portuguesa Pólo Norte, que regressará em formato acústico, partilhando 27 anos de histórias e canções que atravessam gerações.

Cineteatro Messias assinala cinquentenário do 25 de Abril

O Cineteatro Messias celebrará meio século de liberdade e democracia com espetáculos que assinalam a Revolução dos Cravos. Desde criações teatrais, que revisitam momentos marcantes, até concertos que ecoam a voz da liberdade, a programação refletirá o compromisso de homenagear este capítulo fundamental da nossa história. O primeiro espetáculo, criação das “Fio à Meada”, acontecerá, no dia 16 de março. No concerto “Maria Liberdade” cantar-se-á a resistência da mulher, a clausura, a luta, a revolução e a libertação.

A peça de teatro “Liberdade minha e tua”, da Caixa de Palco, a 13 de abril, apresentará uma nova visão sobre a liberdade, incitando à reflexão sobre um acontecimento marcante em Portugal e, na véspera do dia 25 de abril, o grupo de antigos estudantes universitários “Alma de Coimbra” levará o público numa viagem musical, homenageando José Afonso, Carlos Paredes, entre outros. A finalizar as celebrações, António Ataíde, um dos mais prestigiados cantores da música de intervenção, conhecido pela sua passagem pelo concurso “The Voice Portugal”, prestará um tributo a este tipo de música, revisitando temas de vários músicos ligados à liberdade.

Regresso de atores de renome e espetáculos para os mais novos

Os amantes do teatro e da comédia podem antecipar o regresso de atores consagrados ao palco do Cineteatro Messias. A 11 de maio, António Raminhos, que desta vez vem acompanhado da mulher Catarina Raminhos, proporcionará, em “Não prometemos para mais ninguém”, uma conversa animada sobre casamento e vida familiar, com espaço para improviso e interação com o público. A 5 de julho, João Baião é cabeça de cartaz de um espetáculo hilariante, “Feliz Aniversário”, acompanhado por um elenco de talento ímpar, que promete momentos de pura diversão e entretenimento.

Para os mais jovens, o Cineteatro Messias preparou espetáculos especialmente pensados para divertir e educar. Desde aventuras musicais como “Pinóquio”, no dia 9 de março, até criações inovadoras como “Commedia a La Carte Kids”, a 1 de junho, Dia Mundial da Criança, espetáculo que tem a curadoria de César Mourão.

Aposta na divulgação das produções cinematográficas

O Município da Mealhada vai continuar a apostar na promoção da produção cinematográfica nacional. Neste semestre, o Cineteatro Messias acolherá o projeto FILMAR, fruto de uma colaboração com a Cinemateca Portuguesa, que incluirá um ciclo de projeções de filmes históricos portugueses, destinados ao público em geral. Ainda na área do cinema, o município acolherá, também, a extensão “Filmes Premiados” da 29.º edição do festival “Caminhos do Cinema Português”, promovendo a premiação e divulgação do melhor do cinema nacional.

Neste primeiro semestre, o Cineteatro apresenta ainda diversas exposições, de obras notáveis de reconhecidos artistas, nomeadamente “Selos Postais”, da autoria do investigador e ilustrador Fernando Correia, que além de uma viagem ao mundo dos selos publicados pelos CTT, é também um grito de alerta contra a extinção e perda da biodiversidade. “Quimeras” é o título da mostra do fotógrafo Hugo Ferreira. Em maio, estará exposta “Um Olhar sobre Fátima”, do conhecido fotógrafo Casimiro Madaíl e, em Julho, a exposição de pintura “Rugas que Contam Ancianidade”, da Associação Nacional de Apoio ao Idoso, numa homenagem aqueles que envelhecem com graça e propósito.

“Temos uma programação variada que apresenta talentos musicais nacionais e internacionais, proporciona momentos de boa disposição, com grandes nomes do teatro e da comédia, e agrada os mais jovens, com espetáculos pensados especialmente para eles. Nesta temporada, damos uma atenção muito especial aos 50 anos de Abril, com diversas propostas de espetáculos de celebração da liberdade”, referiu Filomena Pinheiro, vice-presidente e vereadora da Cultura da Câmara da Mealhada, referindo que o Cineteatro tem as portas abertas também à produção cultural local, com espetáculos de associações e com a disponibilização da sala de exposições à comunidade.

“Procuramos trazer Cultura ao nosso concelho e valorizar a Cultura produzida no nosso concelho”, concluiu António Jorge Franco, presidente da Câmara Municipal da Mealhada.