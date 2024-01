Requalificação de Centros de Saúde avança em Cantanhede

Investimento que o Município se propõe realizar abrange, entre outras, também as USF (Unidades de Saúde Familiar) de Cadima e Tocha e as extensões de saúde de Sepins, Ançã, Murtede e Bolho.

A Câmara Municipal de Cantanhede acaba de aprovar os termos de um protocolo a celebrar com a Administração Regional de Saúde do Centro (ARC Centro) tendo em vista a realização das obras de remodelação e valorização do Centro de Saúde da cidade.

A autarquia, liderada por Helena Teodósio, assume a condição de dono da obra e, nessa qualidade, o investimento a efetuar, sendo que o acordo visa obviar a que o Município possa diligenciar em tempo útil a apresentação de uma candidatura para obtenção de financiamento comunitário no âmbito do PRR – Programa de Recuperação e Resiliência.

Em nota de imprensa, o município explica que, como a transferência de competências por parte da Administração Central só se efetiva no próximo dia 1 de março, houve necessidade de formalizar um protocolo com a ARS do Centro, para que a obra possa ser submetida ao PRR ao abrigo do aviso cujo prazo de candidatura termina a 31 de janeiro.

De resto, o projeto e estudos de especialidade já foram elaborados pelo Município, estando nesta altura em curso os procedimentos necessários, nomeadamente para a abertura do concurso e a adjudicação.

Segundo o protocolo, à Administração Regional de Saúde do Centro, além da aprovação do projeto, cabe supervisionar a execução da empreitada e emitir relatórios e recomendações com base nas auditorias e vistorias a realizar.

