Serviço municipal de fiscalização reforçado com viatura e fardamento

Município de Águeda dotou funcionários deste serviço com melhores condições para a execução do seu trabalho.

O serviço de fiscalização do Município de Águeda foi reforçado com uma viatura, devidamente caracterizada, e com novo fardamento. A medida tem como objetivo dotar os funcionários de melhores condições para a execução do seu trabalho.

De acordo com a autarquia, esta aposta na imagem – quer no vestuário quer na viatura de apoio – pretendem, desde logo, promover uma identificação visual imediata dos fiscais na comunidade, sempre que se deslocam em qualquer ação, bem como conferir uma posição de maior autoridade.

“O trabalho que os fiscais desenvolvem, com as novas competências que lhes foram atribuídas, é de muita relevância para o normal funcionamento de muitas áreas do Município, seja nas feiras e mercados ou no parqueamento automóvel, por exemplo, pelo que esta viatura e o novo fardamento, para além da visibilidade e dignidade, capacitam e credibilizam o serviço que é prestado aos cidadãos”, disse Jorge Almeida, presidente da Câmara de Águeda.

Aos fiscais municipais, no âmbito do Código Regulamentar da Câmara de Águeda, compete aplicar as diversas normas estabelecidas pela autarquia, bem como promover e controlar o acesso às zonas de estacionamento de duração limitada, sancionar os infratores, verificar o correto estacionamento de veículos nas vias do concelho e desencadear as ações necessárias ao eventual bloqueamento, remoção e abandono de veículo em estacionamento indevido ou abusivo.

Para além das ações referentes ao estacionamento e comunicação de infrações às autoridades, estes colaboradores municipais fiscalizam ainda as atividades e trabalhos que decorram em domínio público, bem como as feiras, mercados e a venda ambulante, entre outras funções.

A viatura, um automóvel híbrido, irá apoiar a equipa de fiscais municipais no exercício da sua atividade em todo o concelho.

Vasco Oliveira, vereador com o pelouro do Trânsito e Sinalização Rodoviária, assim como das feiras e mercados, salientou que esta aposta reforça o compromisso do Município pela “prestação de um serviço de qualidade aos cidadãos”.