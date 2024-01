Treze associações culturais recebem apoios financeiros em Anadia

O Município de Anadia procedeu, no passado dia 10 de janeiro, à entrega de apoios financeiros, no valor global de 44 mil euros a apenas 13 associações culturais do concelho, que apresentaram as candidaturas devidamente instruídas, no âmbito do Programa de Apoio Municipal ao Desenvolvimento Cultural (PAMDC).

Em sessão presidida pela presidente da Câmara Municipal, Teresa Cardoso, que decorreu no Salão Nobre dos Paços do Município, o vice-presidente da Câmara Municipal, Jorge Sampaio, com o pelouro da Cultura, deixou uma palavra de agradecimento às associações por agarrarem os desafios que o Município lhes tem lançado, no sentido de dinamizar os eventos promovidos pela autarquia, tendo destacado “a qualidade da atuação” nos recentes espetáculos, a Gala de Natal e o Concerto de Ano Novo.

Realçou que o objetivo do Município é que “as associações trabalhem em conjunto”, potenciando assim os seus projetos. Um objetivo que está a ser conseguido, no entender de Jorge Sampaio. Realçou ainda o facto de o apoio atribuído ter também em conta a participação das associações nos vários eventos promovidos pelo Município.

Desafios de 2024

O vice-presidente perspetivou ainda os novos desafios para 2024, nomeadamente as comemorações do 50.º aniversário do 25 de Abril de 1974. “Pretende-se que entre os dias 1 e 25 de abril haja sempre algo a acontecer no concelho, envolvendo toda a comunidade anadiense”, adiantou.

Na ocasião, a edil Teresa Cardoso deixou uma palavra de reconhecimento pelo importante trabalho que têm vindo a realizar, junto da população, bem como pelas parcerias desenvolvidas com o Município. “Temos um concelho com muitas associações e muita atividade cultural ao longo de todo o ano. Bem-hajam pelo vosso esforço e dedicação a esta causa”, afirmou.

Para além do apoio regular, Teresa Cardoso relembrou os dirigentes associativos que podem ainda apresentar candidaturas a apoios pontuais para obras, equipamentos ou outros, de acordo com o PAMDC.