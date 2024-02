Dois detidos por furto em edifício industrial em Aguada de Cima

A GNR de Águeda deteve, no dia 10 de fevereiro, dois homens de 45 e 49 anos, por furto em edifício industrial, na freguesia de Aguada de Cima, no concelho de Águeda, informaram as autoridades esta segunda-feira

No decorrer de uma ação de patrulhamento, os militares da GNR detetaram dois indivíduos a transportar diverso material num reboque, tendo estes encetado a fuga assim que avistaram os militares.

De acordo com a GNR, no âmbito das diligências policiais realizadas, foi possível localizar os dois suspeitos e constatar que estavam na posse de material que pertencia a uma empresa localizada nas proximidades, motivo que levou às suas detenções. Da ação resultou ainda a apreensão de 28 peças de suspensão de pintura em ferro para utilização industrial, sendo estas entregues ao seu legítimo proprietário.

Os detidos serão presentes ainda hoje, dia 14 de fevereiro, no Tribunal Judicial de Águeda, para aplicação das medidas de coação.