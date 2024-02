Entrudo é mote de Oficina de Artes no Museu do Vinho Bairrada

O Museu do Vinho Bairrada, em Anadia, vai dinamizar, no sábado, dia 17 de fevereiro, entre as 10h e as 13h, uma oficina de artes subordinada ao tema “Entrudo / Máscaras de Baco”, numa parceria com a Associação dos Artistas Plásticos da Bairrada (AAPB).

Trata-se de um atelier de conceção criativa de máscaras alusivas ao Entrudo/Carnaval, tendo como mote inspirador as exposições e a mitologia associada à história da vinha e do vinho, bem como a celebração tradicional portuguesa do entrudo.

Segundo o Município de Anadia, “a atividade começa com uma visita guiada à exposição “20 anos de Museu”, onde as crianças são convidadas a escolher uma peça que as motive e inspire para, posteriormente decorar e criar a sua máscara com diversas linguagens artísticas.”

A atividade, gratuita, é dirigida a crianças e jovens dos 6 aos 15 anos. As inscrições, limitadas a 25 participantes, devem ser efetuadas, através do telefone 231 519 780 (chamada para a rede fixa nacional), no Museu do Vinho Bairrada ou por email: museuvinhobairrada.m.anadia@gmail.com.