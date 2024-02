Homem detido na Mealhada por violência doméstica contra os pais

Foto: Direitos reservados

Um homem de 35 anos foi detido pela GNR da Mealhada, no dia 15 de fevereiro, por violência doméstica.

Os militares deslocaram-se para o local, na sequência de uma denúncia dando conta de uma alegada situação de violência doméstica. À sua chegada, surpreenderam o suspeito, que acabara de agredir física e verbalmente as vítimas, os seus pais, com idades de 58 e 63 anos, sendo as marcas da agressão evidentes.

O indivíduo acabou por confessar o crime aos militares da GNR, tendo sido detido de imediato.

Permaneceu nas instalações do Posto Territorial da Mealhada até ser presente no Tribunal Judicial de Aveiro, no dia seguinte, dia 16, onde lhe foram decretadas as medidas de coação de proibição de permanecer e/ou se aproximar da residência habitada pelos ofendidos, assim como do seu local de trabalho, proibição de contactar, direta ou indiretamente, por qualquer meio, por si ou por interposta pessoa ou utilizando meios eletrónicos de comunicação com os ofendidos e ainda obrigação de sujeição a tratamento psicológico.