Festa do Pão de Vale de Ílhavo anima cidade este fim de semana

A Abertura Oficial da Festa do Pão de Vale de Ílhavo está agendada para amanhã, sábado, dia 16 de março, às 14h30, no Jardim Henriqueta Maia, em Ílhavo, que este ano tem a programação noturna como novidade.

A abertura oficial da festa contará com a presença de todas as padeiras e moagens participantes, bem como do executivo Municipal, seguindo-se uma performance da banda de percussão de Vale de Ílhavo “Toca a Baldar”.

As padeiras estarão a vender pão durante as tardes de sábado e de domingo, até ao stock existente. “Os Baldas” e “Os Cardadores” garantem o serviço de bar, com pão com chouriço ou bacalhau, entre as 12h e as 14h30, no dia 15 de março, sexta-feira; e entre as 11h e as 19h, nos dias 16 e 17 de março, sábado e domingo.

Durante as tardes de fim de semana, o Jardim Henriqueta Maia vai estar sempre animado. Na tarde de sábado, 16 de março, há artes circenses e magia, sempre com muita interação com o público, e dois ateliês: “Mete a mão na massa”, pela associação “Os Baldas”, e “Criar com palha de milho”, com Isabel Amarante.

À noite, a tenda volta a abrir para mais música e cerveja, com o DJ Set de Charles Lazer.

Domingo, 17 de março, começa com uma visita interpretativa a Vale de Ílhavo, às 10h30, orientada por João Torrão, professor catedrático em Línguas e estudos clássicos, que leva os participantes a conhecer o património material e imaterial deste lugar, que preserva a tradição não só do pão artesanal, mas também das moagens e dos míticos Cardadores.

À tarde, o Jardim Henriqueta Maia continua animado, com as performances dos Animadixie, um quarteto de jazz dixieland, e dos Cardadores. Além disso, realiza-se mais uma sessão de “Mete a mão na massa” e o ateliê “Pás e Padas”, com Jorge Cardoso.

Também durante a tarde, estará a decorrer a “Porta da Bagageira”, uma feira de venda de usados, promovida pela Junta de Freguesia de São Salvador.

A Festa do Pão de Vale de Ílhavo encerra com a atuação do Grupo de Danças e Cantares da Gafanha do Carmo, às 18h00.

O programa detalhado pode ser consultado no website da Câmara Municipal de Ílhavo, em cm-ilhavo.pt.