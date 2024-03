Festival Rádio Faneca apresenta cartaz com Linda Martini, Ena Pá 2000 e Selma Uamusse

Centro histórico de Ílhavo volta a ser palco (de 14 e 16 de junho) de concertos, projetos com a comunidade, jogos e oficinas para os mais novos, teatro e circo contemporâneo nesta que é a 11.ª edição do Festival Rádio Faneca.

Foto: Edgar Carou

O Festival Rádio Faneca está de regresso ao centro histórico de Ílhavo, entre os dias 14 e 16 de junho, com concertos, projetos com a comunidade, jogos e oficinas para os mais novos, teatro e circo contemporâneo nos becos e uma rádio que emite em FM, online e ao vivo.

No cartaz musical, Luís Severo, Linda Martini, JP Simões, Ena Pá 2000 (que atuaram na 1.ª edição do festival, em 2012), Jéssica Pina e Selma Uamusse asseguram os concertos das noites no palco Carlos Paião e no palco Jardim.

Nos concertos dos becos, que acontecem nas tardes dos dias 15 e 16, atuam Rui Fernandes Quarteto e Máximo, dois nomes da música clássica em Portugal que atuam num contexto informal.

À semelhança do que aconteceu em 2023, desafiam-se artistas da PRAIA, plataforma de registo de artistas ilhavenses do programa de apoio à produção local do 23 Milhas, para criarem uma performance a partir do cruzamento dos seus trabalhos: Xumiga junta-se a Nelson Sarabando, Adriana Grego e Jorge Anjos, Francisco Evangelista atua com Tomé Azevedo e Vitória Wilkens com Charles Lazer. Este processo será documentado, durante o festival, pelo realizador Gonçalo Almeida, que também integra a plataforma de artistas ilhavenses.

No Palco Rádio, há concertos de Filho da Mãe, Redoma e Inês Apenas. A rádio, que emite em 103,9 em FM, mas também tem emissão online, e acontece entre as 10h e as 20h em todos os dias do festival, conta com a condução de Marta Rocha (Antena 3) e Maria Inês Santos (23 Milhas) e promove os habituais discos pedidos, conversas e programas (a anunciar), rubricas das várias estruturas do Município de Ílhavo e das associações locais e entrevistas com os protagonistas dos festivais: comunidade e artistas.

Nos projetos com a comunidade, o projeto Casa Aberta regressa com a orientação do encenador e performer Alexandre Sampaio que trabalhará as memórias felizes das casas que se inscrevem para oferecer uma performance e um jantar a amigos e convidados que desconhecem. Ainda nas casas do Centro Histórico, Alfredo Martins, cofundador da estrutura teatro meia volta e depois à esquerda quando eu disser vai criar Histórias nos Becos a partir da relação dos habitantes com os seus antepassados.

Nas propostas para os mais novos, destaque para o “Circo por Miúdos” da companhia Nuvem Voadora, que promove oficinas de técnicas de circo, para o “Conta Devagar”, da Red Cloud, espetáculo de marionetas que reúne as opiniões de crianças e jovens e cujo processo de criação acontecerá nas escolas do Município de Ílhavo e ainda os habituais Jogos do Hélder e oficinas de brinquedos e outros jogos, no Jardim Henriqueta Maia.

O programa desta 11.ª edição conta ainda uma novidade: sábado e domingo, os habitantes do centro histórico abrem as suas garagens para uma venda de garagem.

O Festival Rádio Faneca é organizado pela Câmara de Ílhavo, através do projeto cultural 23 Milhas, e é gratuito.