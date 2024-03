Millèsime – Encontro Nacional de Espumantes regressa à Curia para a 2.ª edição

Nestes dois dias (23 e 24 de março) cada produtor terá um espaço próprio para mostra e degustação dos seus espumantes. Além do universo dos espumantes, o visitante poderá ainda usufruir da mostra e venda de iguarias, típicas da Região da Bairrada, que harmonizam com espumante.

Durante dois dias, a Curia vai ser a “capital” do espumante nacional. A 2.ª edição do Millèsime – Encontro Nacional de Espumantes vai ter lugar nos dias 23 e 24 de março, no Curia Palace Hotel, contando com a presença de 45 produtores nacionais, numa organização do Município de Anadia, em parceria com a revista Grandes Escolhas.

A iniciativa tem como objetivo principal promover os vinhos espumantes produzidos em território nacional, contando para isso com a participação dos melhores produtores nacionais, proporcionando ainda aos visitantes uma mostra e venda de iguarias típicas da região da Bairrada e outras que harmonizem com este néctar.

É igualmente desiderato do Município, para além da promoção do espumante, dar a conhecer a região, atraindo potenciais turistas à Curia, divulgando e valorizando aquela estância, enquanto destino de interesse para os amantes do turismo de saúde e bem-estar.

Para além da degustação das dezenas de espumantes, por parte dos visitantes, o evento conta ainda com um conjunto de atividades, nomeadamente provas comentadas e de harmonização com iguarias. Um evento sofisticado e muito inspirado no universo da época dourada dos primeiros anos do século XX, no cenário místico, clássico e grandioso que caracteriza o Curia Palace Hotel.

Cada produtor terá um espaço próprio para mostra e degustação dos seus espumantes. Além do universo dos espumantes, o visitante poderá ainda usufruir da mostra e venda de iguarias, típicas da Região da Bairrada, que harmonizam com espumante, nomeadamente Leitão da Bairrada, Rojões da Bairrada, ostras, sushi, bem como os doces típicos, Bairradinos, Ovos Moles, Amores da Curia e Morgadinhos. Estão ainda previstos alguns momentos de animação no decorrer do evento.

A entrada é feita mediante a aquisição de bilhete, com um custo de 10 euros, com direito a copo. Para os dois dias, a entrada é de 15 euros.

Os interessados em participar nas “Provas Comentadas” devem efetuar a respetiva inscrição através do email: inscricoes@grandesescolhas.com. O valor de cada inscrição é de 10 euros. As inscrições estão limitadas à capacidade da sala.