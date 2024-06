Deputados do PSD visitam Águeda e registam necessidades a tratar no Parlamento

A reconstrução do troço de 50 metros do IC2, em Serém, foi um dos temas em destaque na reunião dos parlamentares com o executivo de Águeda. Foram também abordados outros assuntos, como a Saúde, a Educação e a Pateira de Fermentelos, a braços com problema ambiental relacionado com a infestação de jacintos.

A derrocada do troço do IC2 na zona de Serém, Macinhata do Vouga, ocorrida em março, era tema central da visita dos deputados do PSD eleitos pelo círculo eleitoral de Aveiro marcada para a passada segunda-feira (24 de junho) o que veio a coincidir com o anúncio da adjudicação da empreitada de reconstrução, ocorrida precisamente naquele dia.

As condições do concurso definem o prazo de 15 dias para a elaboração do projeto, após o que as obras poderão iniciar, de imediato. De resto, a Infraestruturas de Portugal (IP) conta poder antecipar a abertura do IC2 ao tráfego em relação ao previsto.

Trata-se de obra de grande envergadura e custos (cerca de três milhões de euros), considerando a necessidade de reposição do aterro e sua drenagem interna e superficial e a reposição da passagem hidráulica. A elevada altura do aterro a repor implicará a construção de um pé de aterro capaz, em função das caraterísticas geológicas a reconhecer na fundação.

A reconstrução daquele troço de 50 metros do IC2 foi um dos temas em destaque na reunião mantida pelos parlamentares com o executivo de Águeda, tendo sido abordados outros assuntos, como a Saúde, a Educação e a Pateira de Fermentelos, a braços com problema ambiental relacionado com a infestação de jacintos.

Aproveitar as potencialidades do hospital

Uma potenciação do hospital local, em função da capacidade instalada conferida pela intervenção da Câmara Municipal, foi um dos aspetos tratados. Para além de aliviar a carga da sede do centro hospitalar, o aproveitamento dessas potencialidades – incluindo salas e bloco operatório, disponíveis e não usadas – ajudaria a suprir a falta de cuidados de saúde, sejam os primários, sejam os hospitalares.

Jacintos na Pateira

A outro nível, a Pateira continua a braços com a infestação de jacintos e o consequente passivo ambiental que isso representa, ao prejudicar a oxigenação e ao aumentar a temperatura da água, provocando a morte de peixes. Os municípios não têm capacidade para, por si só, debelarem um problema desta natureza, não só pela sua grandeza, mas também porque as competências em relação à água são ainda muito da esfera do estado central.

O município de Águeda adquiriu uma “ceifeira”, que tem sido utilizada na limpeza desta lagoa natural e desenvolvido o mesmo serviço noutros pontos do país. Mas, conforme foi constatado na visita de segunda-feira, o equipamento está obsoleto, impondo-se a aquisição de um novo equipamento, situação que aguarda “luz verde” do governo central, atentas as verbas envolvidas.

Os deputados deixaram garantia de levarem à Assembleia da República as principais questões que preocupam o concelho de Águeda, anunciando iniciativas parlamentares para o efeito.