Festim: Dança garantida em Estarreja e Ílhavo

Ivo Papasov & His Wedding Band (Bulgária) – na foto – e Vox Sambou (Haiti/Canadá) são os próximos nomes a subir aos palcos do Festim. Na sexta-feira, dia 28 de junho, o clarinetista búlgaro estará no Relvado da Costa Nova, seguindo para o Cine-Teatro de Estarreja no sábado. Em simultâneo, o rapper Vox Sambou apresenta-se em Estarreja (sexta) e Ílhavo (sábado).

O clarinetista Ivo Papasov nasceu numa época em que o regime búlgaro reprimia, ativamente, a cultura cigana. Encontrou o seu caminho artístico naquela que era uma das poucas formas de tocar profissionalmente: em casamentos. Formou a sua própria banda em 1974 e rapidamente desenvolveu uma reputação internacional com a sua mistura explosiva de folk búlgaro e ritmos dos Balcãs.

Já o rapper e ativista social Robints Paulo (Vox Sambou) consolidou-se como “a voz eterna do Haiti”. A viver no Canadá, divide o seu tempo entre a música e diversas causas sociais. A música foi a ferramenta escolhida pelo MC-poeta-performer para alertar para as injustiças que acontecem no mundo e, em particular, no país onde nasceu. Enquanto há voz, há esperança. Vox é a prova rítmica e dançante disso.

Depois deste fim de semana de concertos em simultâneo, o Festim recebe Nancy Vieira (Cabo Verde) a 4 de julho (Albergaria-a-Velha) e 11 de julho (Águeda).

O Festim é uma iniciativa da d’Orfeu AC com os quatro Municípios parceiros. Integra a rede europeia “Forum of Worldwide Music Festivals” e continua com o selo de qualidade “EFFE – Europe for Festivals, Festivals for Europe”. É apoiado pela República Portuguesa – Cultura / Direção-Geral das Artes.