Obras na EB2 da Mealhada: Câmara assegura mais de 4 milhões para reabilitação

As obras de reabilitação da Escola Básica N.º 2 da Mealhada vão avançar muito em breve, estando garantido um financiamento no âmbito do PRR (Programa de Recuperação e Resiliência) de mais de 4 milhões de euros.

O vereador da Câmara da Mealhada, Ricardo Santos, representou o município na cerimónia de assinatura dos contratos, no passado dia 21 de junho, na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, em Coimbra, em sessão presidida pelo ministro Adjunto e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida.

“Esta obra é extremamente necessária e já vinha a ser reivindicada, há muito, pelo Agrupamento de Escolas, que sempre quisemos que estivesse ao nosso lado no acompanhamento deste processo”, comentou António Jorge Franco, presidente da Câmara da Mealhada, apontando que “para a Câmara foi, desde a primeira hora, um assunto prioritário, daí o esforço de todos os técnicos para cumprir os prazos para fazer projetos e aprová-los”. Depois da assinatura dos termos de aceitação deste contrato, o autarca acredita que a Câmara possa avançar agora “o mais rápido possível com o lançamento do concurso e a execução da obra”.

Fernando Trindade, diretor do Agrupamento de Escolas da Mealhada, admite que é “uma verba interessante para fazer esta requalificação” e sublinha “o trabalho e o cuidado que teve o senhor presidente da Câmara ao auscultar as nossas necessidades antes de avançar com os projetos”. “Temos instalações com muita qualidade no nosso parque escolar, mas esta escola, uma das maiores do nosso Agrupamento, sente falta de uma intervenção a vários níveis, em especial na eficiência energética e nas condições de conforto, que com esta obra, acreditamos, vão melhorar substancialmente”.

Entre outras intervenções, estes mais de 4 milhões de euros, vão permitir a requalificação daquele estabelecimento de ensino ao nível da melhoria da eficiência energética e conforto térmico, assim como das condições de acessibilidade e outras intervenções que visam a melhoria do parque edificado, como a ampliação da área externa coberta e criação de novo volume destinado a sala de convívio.

Naquela sessão, no dia 21 de junho, foram assinados 23 projetos de reabilitação, que representam um investimento total de 124 milhões de euros em toda Região Centro. Importa referir que na Região de Coimbra há nove escolas a serem intervencionadas ao abrigo destes contratos financiados no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), figurando entre elas a escola mealhadense, contemplada com um montante de cerca de 4 milhões de euros.