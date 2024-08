Município de Ílhavo em contagem decrescente para o maior evento dedicado ao “fiel” amigo

Os preparativos para o Festival do Bacalhau 2024 já estão a entrar “na reta final”. O maior evento anual do Município de Ílhavo, com um investimento de cerca de 430 mil euros, realiza-se de 14 a 18 de agosto, no Jardim Oudinot, na Gafanha da Nazaré.

O programa contempla animação desde a manhã até à noite – tudo para celebrar o bacalhau e aquilo que representa para o Município – sustento, trabalho, tradições, cultura gastronómica e património imaterial.

O bacalhau é, ainda, sinónimo de encontro da comunidade do Município de Ílhavo e visitantes, propiciando convívio, festa e partilha.

Novidades

Ao longo dos anos, o Município de Ílhavo tem vindo a implementar melhorias no recinto do festival, para proporcionar uma melhor experiência aos visitantes e a todos que colaboram na realização deste evento.

A grande novidade deste ano é o novo stand geral do Pavilhão Âncora, com uma nova abordagem, que permite dar uma maior amplitude aos ex-líbris do Município, com uma subtil alusão às casas da Costa Nova do Prado. O Pavilhão passa a ter um sentido único de circulação, que inicia com o stand do Município de Ílhavo, passando pela zona dos showcookings, e terminando com a área do artesanato, que este ano assume uma nova configuração, mais organizada, apelativa, procurando corresponder às necessidades expositivas dos nossos artesãos.

No exterior, a zona de esplanada das padarias e do bar da Rota da Bairrada beneficiará de um novo piso de contraplacado marítimo, evitando, assim, a poeira causada pelo piso de saibro e permitindo uma melhor experiência a todos os que nos visitarem neste espaço, situado a sudeste do recinto.

Bacalhau é “rei” durante cinco dias

Durante cinco dias, o bacalhau é o prato principal. Por um lado, associações locais confecionam variados pratos do “fiel amigo”, em dez tasquinhas e dois bares de petiscos. Por outro lado, no Pavilhão Âncora, realizam-se 14 showcookings, que têm sempre o bacalhau como ingrediente principal. Tia Cátia, Daniel Cardoso, Vanessa Alfaro, Bárbara Pereira e Tony Martins são alguns nomes confirmados. Em termos gastronómicos, juntam-se, ainda, o Pão de Vale de Ílhavo e espumante da Rota da Bairrada, que também têm o seu espaço neste evento.

A par da gastronomia, os concertos são um dos grandes atrativos do festival.

Animação

Este ano, o Palco Estibordo recebe, sempre às 22h, Vitor Kley (dia 14), Tony Carreira (dia 15), GNR (dia 16), Aurea (dia 17) e Buba Espinho (dia 18).

Já no Palco Bombordo, às 23h30, após o término do concerto no palco principal, atuam, os Sigra (dia 14), Freddy Strings (dia 15), Cruzes Credo (dia 16), Dark Void (dia 17) e Jambalaya (dia 18).

Durante todo o dia, a animação está garantida para as famílias no Jardim Oudinot – há jogos, oficinas, desporto e animação de jardim. No Navio-Museu Santo André, há novas exposições para ver (“A censura e os mecanismos de repressão aos marítimos” e “Coleção foto-mar: a frota bacalhoeira”) e visitas orientadas por antigos tripulantes, que recordam aventuras em alto mar. No Pavilhão Âncora, 30 artesãos do município mostram os seus produtos manufaturados, com inspiração marítima e identitária do território.

Dois pontos altos do Festival do Bacalhau são, sempre, a “Corrida Mais Louca da Ria”, no sábado, dia 17, às 15h, e a “Volta ao Cais em Pasteleira”, no domingo, dia 13, com partida às 17h. Neste último, pela primeira vez, este ano, haverá prémios para a melhor “farpela” e para a melhor “pasteleira”.

Em 2024, o Festival do Bacalhau está ainda mais inclusivo. Todos os concertos do Palco Estibordo serão acompanhados de um intérprete de língua gestual portuguesa, bem como dois showcoookings – Tia Cátia (Teka), no dia 15, às 21h; e Bárbara Pereira (Intermarché), dia 17, também às 21h.

À semelhança do ano anterior, haverá junto ao Palco Estibordo uma plataforma de mobilidade condicionada, devidamente sinalizada, e duas zonas de estacionamento para pessoas com mobilidade reduzida – um a sul do Jardim Oudinot, junto ao Ecomare, e outro a norte, junto ao ancoradouro.

Para a realização deste evento, a Câmara Municipal de Ílhavo conta com cerca de 50 colaboradores e mais de 500 voluntários (entre organização e associações participantes).

O Festival do Bacalhau é uma aposta na valorização da história e das tradições do município, na dinamização da economia local e na atratividade turística do território, onde a gastronomia, o mar e a ria são marcas muito fortes.