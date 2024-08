“O maior Festival do Bacalhau do país” está mais inclusivo

A 15.ª edição do Festival do Bacalhau decorre até ao próximo domingo, dia 18 de agosto, no Jardim Oudinot, na Gafanha da Nazaré.

Texto: Afonso Ré Lau

Já arrancou, no Jardim Oudinot, na Gafanha da Nazaré, a 15.ª edição do Festival do Bacalhau.

João Campolargo, presidente da câmara de Ílhavo, deu as boas-vindas a mais uma edição do “maior festival do bacalhau do país”, um evento que é “montra de excelência da história, da cultura, da gastronomia e da economia do município de Ílhavo” e “uma referência” em toda a região Centro, atraindo pessoas do norte ao sul do país e turistas dos quatro cantos do mundo.

Segundo o autarca, nesta edição, a câmara de Ílhavo investe mais de 470 mil euros, tendo apostado em algumas melhorias no recinto, nomeadamente, nas novas infraestruturas expositoras do Pavilhão Âncora.

O Festival do Bacalhau tem lugar na Gafanha da Nazaré, cidade-berço da indústria da pesca do bacalhau. Presente na cerimónia de inauguração, Cláudia Monteiro de Aguiar, secretária de Estado das Pescas, garantiu “toda a cooperação” do ministério da Agricultura e Pescas, no sentido de “valorizar o pescado português” e aqueles – empresas e associações – que para isso contribuem.

Este ano, o município de Ílhavo assume a ambição de tornar o Festival do Bacalhau num “evento para todos”. “Queremos ser cada vez mais inclusivos. Todos os concertos do palco Estibordo serão acompanhados por um intérprete de língua gestual portuguesa, bem como dois dos showcookings”, informou o edil, acrescentando que “haverá uma plataforma de mobilidade condicionada junto ao palco principal e zonas de estacionamento para pessoas com mobilidade reduzida”.

“Dois pontos altos do Festival do Bacalhau acontecem, respetivamente, no sábado e no domingo: a Corrida Mais Louca da Ria – com embarcações improvisadas que primam pela originalidade e diversão – e a Volta ao Cais em Pasteleira – este ano com a novidade da eleição da ‘melhor farpela’ e da ‘melhor pasteleira’”, sublinhou o presidente da câmara.

Além dos 10 restaurantes, dos dois bares de petiscos e do espaço Rota da Bairrada, destacam-se as sessões de showcooking com Tia Cátia, Daniel Cardoso, Vanessa Alfaro, Bárbara Junes e Tony Martins, no Pavilhão Âncora.

No entanto, até domingo, dia 18 de agosto, este festival celebra “muito mais que um simples prato”, como referiu Nuno Cardoso, grão-mestre da Confraria Gastronómica do Bacalhau.

Pelo recinto não vai faltar animação para as famílias com jogos, oficinas e atividades desportivas. Mais de trinta artesãos ilhavenses com peças de vocação náutica e grande criatividade e, no navio-museu Santo André há novas exposições patentes, sem esquecer as visitas orientadas por antigos tripulantes, que se propõem a guiar os visitantes pelo navio, recordando aventuras em alto mar.

Finalmente, música, Vítor Kley, Tony Carreira, GNR, Aurea e Buba Espinho subirão ao Palco Estibordo. Quanto ao palco Bombordo – reservado a artistas locais -, acolherá os concertos dos Sigra – vencedores da edição deste ano Concurso de Bandas de Garagem de Ílhavo -, Freddy Strings, Cruzes Credo, Dark Void e Jambalaya.