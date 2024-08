Seleções nacionais feminina e masculina de hóquei em patins estagiam no Luso

As Seleções Nacionais de Hóquei em Patins estão a preparar os Campeonatos do Mundo, parte dos World Skate Games – Itália 2024, desde o dia 12 de agosto, no Luso.

As seleções nacionais de hóquei em patins seniores feminina e masculina estão a estagiar no Luso, juntando-se aos sub-19 masculinos para a preparação dos World Skate Games, que vão decorrer em Itália, de 8 a 14 de setembro.

António Jorge Franco, presidente da Câmara da Mealhada, e Ricardo Santos, vereador do desporto, deram as boas-vindas às seleções, desejando um bom estágio e uma prestação de sucesso para a grande competição que se avizinha em Itália.

Na visita ao estágio, na semana passada, o edil mealhadense recebeu das mãos dos vice-presidentes da Federação de Patinagem de Portugal, José Luís Pinto e João Paulo Nunes, uma lembrança alusiva ao momento, com o agradecimento ao Município da Mealhada “pelo apoio prestado no estágio de preparação para o Campeonato do Mundo de Hóquei em Patins”.

Seleções preparam campeonatos do mundo

As Seleções Nacionais de Hóquei em Patins, anunciadas no passado dia 10 de julho, em conferência de imprensa realizada no Comité Olímpico de Portugal, estão a preparar os Campeonatos do Mundo, parte dos World Skate Games – Itália 2024, desde o dia 12 de agosto, no Luso. A primeira seleção a iniciar a preparação foi a de sub-19, que estagiará até 5 de setembro.

O Campeonato do Mundo de Sub-19 decorre em Novara, Itália, de 8 a 14 de setembro, no Pala Igor, com Portugal no Grupo B a defrontar França (8/set), Colômbia (9/set) e Itália (10/set) na fase de grupos. A fase de apuramentos decorre de 12 a 14 de setembro.

Já a seleção nacional A feminina prepara o Campeonato do Mundo até 12 de setembro, participando na Golden Cat 2024, em Cerdanyola, Espanha, com as seleções da Catalunha, França, Itália e Argentina, de 29 de agosto a 1 de setembro.

O Campeonato do Mundo Feminino decorre em Novara, Itália, de 16 a 22 de setembro, no Pala Igor e Pala dal Lago. Portugal está no Grupo A, defrontando na fase de grupos Colômbia (16/set), França (17/set) e Argentina (18/set). A fase de apuramentos decorre de 20 a 22 de setembro.

A preparação da seleção nacional A masculina iniciou-se a 19 de agosto e decorre até 12 de setembro. Com o objetivo de apoiar a seleção A na preparação do Mundial, participará também na Golden Cat 2024.

No Campeonato do Mundo que decorre em Novara, Itália, Portugal está no Grupo A, defrontando na fase de grupos EUA (16/set), Angola (17/set) e Argentina (18/set). A fase de apuramentos decorre de 20 a 22 de setembro.