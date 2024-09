Convenção Soul Fitness está de regresso para espalhar energia no Luso

O dançarino e coreógrafo André Madeira (Salsa) JOJO (Street Jazz) e Mafalda Carvalhinho (Bollywood) são algumas das grandes apostas para a edição deste ano da Convenção Soul Fitness Zona 231, que voltou a escolher as energias do Pavilhão Municipal do Luso para dedicar um dia inteiro à dança, ao fitness e à atividade física.

A Convenção Soul Fitness Zona 231 realiza-se a 26 de outubro, com workshops e masters para profissionais, amadores e até públicos especiais como as crianças e a população com deficiência/incapacidade. A iniciativa aposta, em várias vertentes, na promoção de um estilo de vida saudável.

Este evento anual, que conta com o envolvimento dos jovens do Município da Mealhada, vai amadurecendo as suas apostas na promoção da saúde e bem-estar físico e psicológico da comunidade, recorrendo a grandes nomes do panorama nacional e internacional, para além de propostas locais de elevado interesse e que marcam presença, ano após ano, com destaque para os Jovens 231, que vão trazer convidados para um momento único na presente edição.

A determinação dos jovens, que manifestaram interesse em atividades de dança e de atividade física, acabou por dar continuidade a este evento multidisciplinar que envolve as áreas da Juventude e do Desporto do Município. A propósito, Ricardo Santos, vereador do Desporto da Câmara da Mealhada refere mesmo a autarquia tem pautado a sua ação na “criação de programas, atividades, iniciativas dirigidas a todas as faixas etárias da nossa população. O + Movimento, que acabou de nos dar um prémio nacional, é exemplo disso mesmo. Com o Soul Fitness criamos uma maior abertura para outros segmentos na vertente da atividade física disponível à comunidade”.

Para Hugo Silva, vereador da Juventude, “é mais um programa com o envolvimento de jovens do concelho, que promove a atividade física, um estilo de vida saudável e afirma o território de forma dinâmica, destacando o que de melhor o concelho e o luso, em particular, têm para oferecer”.

No cartaz para este ano, propostas para treinar o corpo e a mente não faltam, com um painel de instrutores enérgico e desafiante, num programa ininterrupto com masters a toda a hora, a começar com Mafalda Carvalhinho (Bollywood), Marisol Domingues (Yourfit Fight), JOJO (Street Jazz), João e Bruno Rosas (Movimento Funcional), Jovens 231 & Convidados (231 dance), Fitness & Friends (Aerodance), André Madeira (Salsa), Débora Abreu (Stepdance) e Nuno Carvalho (Dance Fusion Fit).

Nas aulas de estúdio irá decorrer uma aula de dança adaptada para a população deficiente e/ou mobilidade reduzida com Sara Santos (Body & Soul Dance), para além das propostas de João Arenga (Yoga), Bárbara Duarte (Contemporâneo), Vera Simões (Pilates) e Vanessa Azevedo (Body Balance).

Refira-se que a Convenção Soul Fitness está em processo de certificação pelo Instituto Português do Desporto e Juventude, de modo a possibilitar aos participantes créditos para revalidação do seu Título Profissional.

Mais informações e inscrições no site da Câmara da Mealhada.