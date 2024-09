Município de Ílhavo assinalou o arranque do Ano Letivo 2024/2025

O Executivo Municipal está a levar a cabo um dos maiores investimentos na requalificação e valorização do Parque Escolar do Município.

O Município de Ílhavo assinalou na quinta-feira, 12 de setembro, na Casa da Cultura de Ílhavo, o arranque do ano letivo 2024/2025, com o Encontro de Educação e a apresentação da Oferta do Serviço Educativo Municipal de Ílhavo (SEMI).

Na sessão de boas-vindas, o Presidente da Câmara Municipal, João Campolargo, destacou a importância dos Educadores e Professores, sublinhando o seu papel essencial na comunidade escolar. Lembrou que a “Educação é um investimento, pois a evolução e o progresso assentam nos pilares da aprendizagem, do conhecimento e da ação”.

O Executivo Municipal está a levar a cabo um dos maiores investimentos na requalificação e valorização do Parque Escolar do Município. Exemplo disso é a abertura dos concursos públicos para as obras de requalificação da Escola Básica Professor Fernando Martins, na Gafanha da Nazaré, da Escola Básica José Ferreira Pinto Basto e da Escola Secundária Dr. João Carlos Celestino Gomes, ambas em Ílhavo, num investimento global próximo dos 19 milhões de euros, com financiamento do PRR – Plano de Recuperação e Resiliência.

Na Escola Básica da Chave, na Gafanha da Nazaré, será ampliado o refeitório e o espaço destinado à Componente de Apoio à Família (CAF) para o 1.º ciclo e às Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF) para o pré-escolar. Na Escola Básica da Barra, serão instalados monoblocos temporários e uma zona de sombreamento para dar resposta à necessidade de AAAF/CAF durante o almoço.

Ciente da importância crescente das tecnologias de informação na educação, o Município adquiriu 105 computadores, 75 monitores de 24” e 30 monitores de 27” para equipar as salas de Jardim de Infância e 1.º ciclo, num investimento superior a 86 mil euros. Adicionalmente, foi adquirido mobiliário para uma nova sala de JI na Barra e para uma sala de 1.º ciclo na Gafanha da Encarnação Norte, num total de mais de 7.300 euros. Está também em curso a aquisição de mais de 20 quadros brancos, num investimento estimado em cerca de 5 mil euros, e a substituição de parte do mobiliário das salas de JI e 1.º ciclo e dos refeitórios ao longo do ano letivo.

A formação das gerações mais novas continua a ser uma prioridade, com a gestão das Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF) e da Componente de Apoio à Família (CAF), articuladas com as Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) numa estratégia integrada de Escola a Tempo Inteiro. As AAAF garantem o acompanhamento das crianças da educação pré-escolar antes e/ou após as atividades educativas e durante os períodos de interrupção das mesmas. A CAF assegura o acompanhamento dos alunos do 1.º ciclo fora das horas letivas e das AEC. Estas atividades são geridas através de Acordos de Cooperação entre o Município de Ílhavo e as Associações de Pais, sob supervisão dos Agrupamentos de Escolas.

As AEC, integradas na Escola a Tempo Inteiro, cumprem o duplo objetivo de oferecer aos alunos do 1.º ciclo, de forma gratuita, aprendizagens que complementam o currículo e de promover a articulação com as respostas sociais de apoio às famílias. A Câmara Municipal continua a apostar nas atividades AEC +Desporto, +Ciência, +Música e +BrincArte, com a contratação de 90 professores que foram recebidos esta manhã, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Ílhavo, pelo Presidente da Câmara e pelos Vereadores João Diogo Semedo e Mariana Ramos.

No âmbito da Ação Social, e face aos desafios socioeconómicos atuais, o Município de Ílhavo aumentou os apoios económicos para material escolar e visitas de estudo, fixando-os em 37,50 euros e 25 euros, respetivamente, para os escalões A e B, valores superiores aos estabelecidos pelo Despacho Ministerial de 2018. Os circuitos especiais de transporte (táxis) já estão a ser assegurados para as crianças, com um investimento superior a 72 mil euros para este ano letivo.

A Equipa Multidisciplinar de Apoio à Comunidade Educativa (EMACE), composta por uma psicóloga, uma terapeuta da fala, uma assistente social e uma educadora social, continuará em funções, sendo intenção da Câmara reforçá-la com mais dois técnicos (psicólogo e terapeuta da fala), estando a decorrer uma candidatura a financiamento no âmbito da promoção do sucesso escolar.

À semelhança dos anos anteriores, foi apresentada a oferta educativa do SEMI, que integra de forma articulada os diversos espaços municipais: o Museu Marítimo de Ílhavo, que inclui o Navio-Museu Santo André e o Centro de Religiosidade Marítima, o projeto cultural “23 Milhas”, a Escola Municipal de Educação Rodoviária, o Centro de Educação Ambiental, a Biblioteca Municipal, o Centro de Documentação de Ílhavo, o Museu Vista Alegre e o Estaleiro – Estação Científica de Ílhavo. A grande novidade deste ano é a integração do Laboratório do Envelhecimento no SEMI, com atividades intergeracionais dirigidas aos alunos do pré-escolar, que visam desmistificar o envelhecimento e abordar as demências associadas à idade, como a doença de Alzheimer.

O Município de Ílhavo continuará a promover programas como “Férias Divertidas”, “Ocupação Jovem”, “Bolsas de Estudo do Ensino Superior”, “Bolsas de Estágios de Trabalho”, além das iniciativas “Festa de Natal”, “Carnaval Infantil”, “OlimpÍlhavo”, “A Minha Sinfonia”, “Dia Mundial da Criança” e “DesportÍlhavo”.