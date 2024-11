Nova Agrovouga regressa com Herman José, Fernando Rocha e muito mais

Foto de arquivo

A Nova Agrovouga está de regresso, de 15 a 24 de novembro, com um programa que inclui um espetáculo de Herman José, stand up comedy de Fernando Rocha, uma performance da prestigiada companhia francesa Cie Des Quindams, demonstrações de animais, gastronomia e iniciativas para os mais novos.

Integrado na programação de Aveiro 2024 – Capital Portuguesa da Cultura, o evento irá decorrer no Parque de Exposições de Aveiro durante 10 dias, até domingo, dia 24 de novembro, mantendo, assim, a versão mais alargada.

Organizada pela Câmara Municipal de Aveiro (CMA), com o apoio da Aveiro Expo, E. M., o certame será inaugurado amanhã, sexta-feira, pelas 16h30, pelo Ministro da Agricultura e Pescas, José Manuel Fernandes e pelo presidente da Câmara Municipal de Aveiro, José Ribau Esteves. Após a inauguração, será realizada uma visita a todo o recinto.

Na presente edição, a raça bovina autóctone da Região de Aveiro, nomeadamente o gado “marinhão”, mantém-se em destaque e a Nova Agrovouga volta a receber o Concurso Nacional da Raça Marinhoa, que vai contar, na entrega de prémios, com a presença do Secretário de Estado da Agricultura, João Moura. Dezenas de exemplares desta espécie poderão ser apreciados, ao longo dos vários dias da feira, num estábulo especialmente preparado para o efeito, sendo que os visitantes vão também poder conhecer melhor esta carne certificada e as diferentes formas de a consumir através de demonstrações promovidas pela Associação de Criadores de Bovinos da Raça Marinhoa.

O setor equestre é um dos destaques desta edição. Na noite de sábado, dia 16 de novembro, o picadeiro recebe a Gala Equestre com Cali Voltige, Carlota Y Sus Caballos e Miguel Fonseca, sendo este mais um dos grandes momentos do evento.

No dia 20, pelas 21h, haverá uma demonstração equestre com os Irmãos Malafaia e, no dia 21, o Parque de Feiras e Exposições recebe o Concurso de Saltos de Obstáculos Nacional. Além dos animais que estarão no recinto, os visitantes poderão ainda contar com “batismos a cavalo”, demonstrações de ferradores, passeios de charretes, a Supertaça de Portugal de Horseball, entre outros.

Performance multidisciplinar, espetáculo de Herman José e stand up de Fernando Rocha Integrada este ano na programação da Capital Portuguesa da Cultura, a Nova Agrovouga irá contar com vários espetáculos que prometem entreter os visitantes.

O Parque de Exposições de Aveiro irá encher-se de música e luz logo no primeiro dia da feira (15 de novembro), com o espetáculo FierS à Cheval, que contará com a presença especial da Ministra da Cultura, Dalila Rodrigues.

A performance, da companhia francesa Cie Des Quindams, começa com algumas personagens curiosas, excêntricas e preciosas, que depois se transformam em imponentes cavalos de marfim, leves e extravagantes. Em parada, estes seres extraordinários irão levar-nos num passeio mágico, cintilante e musical.

A 17 de novembro, às 18h, PM Solo sobe ao palco da Nova Agrovouga, enquanto que a 19 de novembro, pelas 21h, será a vez da Nameless Brass Band – Banda da Quinta do Picado.

Herman José estará no evento com um espetáculo que irá realizar-se no dia 21 de novembro (quinta-feira), às 21h. No dia seguinte terá lugar o espetáculo da Banda Polk e, no dia 23 de novembro, Fernando Rocha fará as honras da casa com stand up comedy.

Gastronomia local e iniciativas para as crianças

Outra área a não perder na Nova Agrovouga 2024 é a da restauração, com restaurantes de carnes certificadas, doçaria local e tradicional e outros petiscos, assim como os vinhos da região da Bairrada. A gastronomia estará presente também em sessões de demonstração sob a orientação de reputados chefes e no mercado de produtos biológicos e do vinho.

A Nova Agrovouga é uma feira para pessoas de todas as idades, com especial destaque para as crianças, que vão poder conhecer melhor o setor agrícola. Uma pequena quinta com animais de várias espécies é uma das grandes atrações, mas haverá também arborismo, um labirinto, visitas aos estábulos e várias iniciativas das empresas do setor leiteiro a pensar nos mais pequenos.

O evento contará ainda com a presença de milhares de crianças que frequentam os estabelecimentos de ensino do Município de Aveiro, no âmbito de visitas escolares.

Tendo-se iniciado em 1972, com nome de 1.ª Feira Exposição Agro-Pecuária de Aveiro, a Agrovouga deixou de se realizar durante seis anos consecutivos. O Município de Aveiro retomou a o evento em 2019, num conceito moderno e adaptado aos novos mercados e tendências no setor. Enquanto honra uma história feita com credibilidade, esta “nova” feira olha para o futuro com o objetivo de ser uma montra para quem produz, palco para quem cozinha, banca para quem vende e mesa para quem come.