Novo espaço de coworking de Cantanhede quase concluído

A presidente da Câmara Municipal de Cantanhede, Helena Teodósio, visitou o novo espaço de coworking, localizado no edifício do Centro Comercial Rossio, em Cantanhede. Durante a visita às instalações, que estão praticamente prontas, a presidente da Câmara Municipal enfatizou “as vantagens deste modelo de trabalho, que promove a otimização de recursos e incentiva a colaboração entre os utentes daquele local”.

“A época que vivemos e as necessidades atuais, diferentes das anteriores à fase de pandemia, e a crescente expansão de funcionários em regime de teletrabalho, assim como o consequente desenvolvimento da cidade têm propiciado a presença de um número crescente de pessoas que procuram locais como este”, apontou Helena Teodósio.

Nesse sentido, o município teve a necessidade de criar um local com esta valência, adequado à instalação de uma área direcionada para quem trabalha em teletrabalho, no centro da cidade. O interior do espaço (com cerca de 98 metros quadrados) é concebido como um “open space”, proporcionando um ambiente integrado e funcional, com exceção da zona de entrada e do espaço de reuniões, que oferecem maior privacidade aos utilizadores.

O espaço de coworking, com uma capacidade total para 12 pessoas, tem dois acessos possíveis, o que está orientado para o centro comercial e onde será a entrada principal e uma outra porta de acesso ao espaço público, confinante com a Rua Henrique Barreto.

De acordo com o regulamento, os Espaços de Coworking na Região de Coimbra visam dinamizar o território, facilitando a fixação e atração de pessoas e empresas por meio da disponibilização de um ambiente de trabalho partilhado. Proporciona maior flexibilidade na prestação do trabalho, favorecendo uma melhor conciliação entre a vida pessoal, familiar e profissional. Além disso, contribui para a redução da assimetria geográfica nas ofertas profissionais, diminui a necessidade de deslocações e, consequentemente, a pegada carbónica. Ao melhorar a qualidade de vida das populações do interior, cria novas dinâmicas laborais, aumenta a produtividade e fomenta a troca de experiências, promovendo, assim, uma maior coesão territorial.

Acrescente-se ainda que este espaço surge no âmbito de uma candidatura promovida pela Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Coimbra e da qual são ainda parceiros os municípios vizinhos da Mealhada e Mira.

Os Espaços de Cowork da Região de Coimbra vão estar acessíveis a trabalhadores da Administração Pública, em regime individual, ou a organismos da Administração Pública, em regime coletivo. Além disso, as vagas podem ser cedidas de forma ocasional e não recorrente a outros utilizadores, caso haja disponibilidade.