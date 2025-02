Seminário sobre comunicação no desporto junta especialistas na Mealhada

A importância do desporto na comunicação dos municípios, a comunicação no digital, as boas práticas dos municípios e a gestão das redes sociais são temas para o seminário “Desporto precisa de todos, como?”, que abordará os “Desafios e Oportunidades da Comunicação”, marcado para o dia 21 de fevereiro, no Cineteatro Messias, na Mealhada.

Com a presença de especialistas na área da comunicação, esta ação, integrada no projeto Municípios Amigos do Desporto, contará com a intervenção do presidente da Câmara da Mealhada, no arranque da sessão, logo às 9h, seguindo-se a conferência de abertura “Mensagem e Estratégia: Pontos de partida e de chegada”, a cargo de Alexandre Carvalho, diretor de comunicação e imagem do Sporting Clube de Braga.

“A importância do desporto na comunicação dos municípios” será o tema a desenvolver por Marta Amado (Cision Global Insights Portugal), seguindo-se o debate sobre boas práticas no desporto e comunicação e a entrega de galardões Município Amigo do Desporto.

Ainda no decorrer da manhã, o seminário dará a conhecer “A abordagem do Município da Mealhada na comunicação do desporto (João Paulo Teles, assessor de comunicação e imagem da Câmara da Mealhada), seguindo-se novo debate e entrega de galardões.

No programa, para o período da tarde estão previstas mais duas intervenções, a primeira delas sobre “Comunicar no digital: um pequeno contributo para aproximar a equipa da vitória”, a cargo de Tiago Sardo (assessor de imprensa e produtor de conteúdos da FPF) e João Barbosa (gestor de redes sociais da FPF). A última intervenção abordará “As redes sociais das autarquias: oportunidades de melhoria”, com Ana Miguel Soares (formadora e gestora de projeto da Cidade Social).

Ricardo Santos, vereador do Desporto da Câmara Municipal da Mealhada, que vai encerrar este seminário, aponta que “esta será uma excelente oportunidade para reforçar o conhecimento e o posicionamento dos municípios em termos da comunicação, nesta área tão importante que é o desporto. Acredito que esta troca de experiências será profícua para todos os participantes, no sentido de criar ferramentas para que se comunique de forma mais eficaz o desporto, em particular, e toda a ação dos municípios, em geral”.

As inscrições para este seminário podem ser formalizadas em https://bit.ly/semdesporto25