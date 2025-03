Águeda dinamiza Semana da Primavera

O município de Águeda vai dinamizar, entre os dias 17 a 22 de março, a Semana da Primavera, focada na sensibilização para as áreas da preservação da água, sustentabilidade ambiental, reciclagem e eficiência energética.

Esta iniciativa pretende sensibilizar a comunidade para a importância da preservação da natureza, assinalando na sua programação algumas datas relevantes, como o equinócio de Primavera (20 de março), o Dia Internacional das Florestas/Dia Mundial da Árvore (21 de março) e o Dia Mundial da Água (22 de março).

Durante toda a semana, estarão patentes duas exposições, uma na Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda, intitulada “Recicla o Plástico”, que procura alertar para a reciclagem das embalagens de plástico e está integrada nas ações do Pacto Português para os Plásticos, de que o Município de Águeda é membro; e outra na Biblioteca Municipal Manuel Alegre, intitulada “Árvores Nativas”, sobre as espécies autóctones da flora do concelho.

Estão também agendados dois workshops, ambos a terem lugar na sede do Águeda Sm@rt City Lab – Laboratório Vivo para a Descarbonização (LvpD): o primeiro a 18 de março (14 horas), sobre “Eficiência Energética”, abordando a importância da poupança de energia, que será desenvolvido com a participação do Jardim de Infância de Castanheira do Vouga; e o segundo a 22 de março (10h), sobre “Missão Água Pura: Vamos proteger o Rio?”, que incide sobre o impacto da poluição nas linhas de água. “Do rio ao Oceano: a poluição começa aqui”, é o tema desta ação que propõe aos cidadãos contribuírem para “mudar este rumo”.

No âmbito da estratégia municipal de prevenção e segurança rodoviárias e de promoção da mobilidade suave, está ainda programada uma ação de sensibilização com a pintura de quatro passadeiras. A ação, designada de “Pinta a Tua Passadeira” e que dá continuidade a um projeto iniciado em 2023 e que já permitiu pintar mais de 20 passadeiras junto de outros estabelecimentos de ensino do concelho, será realizada junto à Escola Básica Artur Nunes Vidal, em Fermentelos. Para além de sensibilizar a comunidade, através do envolvimento dos mais novos, esta iniciativa promove a utilização da passadeira e alerta para uma condução mais segura.

Sobre a temática da água, estão programadas três atividades: “Gota em Gota”, que promove a preservação da água e que irá decorrer no Parque Nossa Senhora do Amparo, em Travassô (dia 19); “Uma Viagem pelo Ciclo Urbano da Água”, que sensibiliza sobre o processo de tratamento da água, numa ação desenvolvida em parceria com Águas do Vouga e que inclui uma visita à Estação de Tratamento de Águas, no Carvoeiro (dia 20); e uma gincana da água, na Escola Básica Fernando Caldeira (dia 21, às 10h30).

Ainda no dia 21 de março, está agendado o arranque da 4.ª edição do “Escolas com Pedal”, um projeto do Município de Águeda que integra o Programa “Pedal in Águeda” e que visa incentivar o uso da bicicleta na comunidade escolar. O projeto tem como objetivo sensibilizar e educar para a bicicleta, promovendo hábitos saudáveis entre os jovens.

Em concreto, é proposto às escolas do concelho que motivem os seus alunos a optarem por uma mobilidade mais sustentável e a deslocarem-se de bicicleta, trotineta e/ou a pé para a escola. Está também prevista mais uma ação do “Escolas com Pedal”, no próximo dia 3 de junho, Dia Mundial da Bicicleta e integrada na programação do Mês do Ambiente.

Para dia 22, está preparada uma caminhada e corrida noturna sustentável. Organizada pelo Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 141, Santa Eulália de Águeda, a ação “Um compromisso com o Meio Ambiente” pretende promover a saúde, o bem-estar e a consciencialização ambiental da comunidade.

O ponto de encontro será às 21 horas junto às antigas instalações do Instituto da Vinha e do Vinho, devendo os interessados inscrever-se através do e-mail caminheiros.141@escutismo.pt.

“Hora de fechar a torneira” (das 22 às 23 horas de dia 22 de março) e “Hora do Planeta” (das 20h30 às 21h30 de dia 23 de março) são duas campanhas de sensibilização a que o Município de Águeda aderiu e que desafia os cidadãos a reduzir, respetivamente, o consumo de água e de luz.

Para mais informações, os interessados devem utilizar os seguintes contactos: dv-as@cm-agueda.pt ou 234 180 197.