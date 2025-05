Mealhada e Lisboa premiadas pelo desempenho no licenciamento urbanístico

As Câmaras da Mealhada e de Lisboa foram premiadas pelos seus desempenhos no licenciamento urbanístico, na 14.ª edição do Kaizen Award Portugal, que decorreu na passada terça-feira, na Nova School of Business & Economics, em Carcavelos.

O Município da Mealhada recebeu a Menção Honrosa na categoria “Excelência no Setor Público” pelos resultados do projeto de melhoria contínua no licenciamento urbanístico, que está a implementar desde o início do ano passado. Nesta categoria, o primeiro prémio foi para a Câmara Municipal de Lisboa, igualmente pelo seu desempenho neste serviço municipal.

A 14.ª edição do Kaizen Award Portugal premiou 15 entidades, projetos e pessoas, em categorias como ESG, tecnologia, cultura, saúde e excelência operacional, entre outras, onde se destacaram também empresas como a Bosch, Millenium BCP, Arcádia, Águas do Norte, Centro Hospitalar e Universitário Santo António e Amorim Cork.

Filomena Pinheiro, vice-presidente da Câmara da Mealhada, recebeu a distinção e agradeceu ao painel de jurados, que destacou o Município pela “visão e compromisso” na melhoria da prestação de serviços à população.

“Cada vez mais os munícipes esperam de nós mais eficiência, mais eficácia e melhor desempenho, porque hoje, o ritmo acelerado que todos vivemos e as exigências do dia a dia, não se compadecem com os ritmos de outrora no serviço público”, começou por dizer Filomena Pinheiro, apontando que “tínhamos a certeza que conseguíamos esta mudança, estes resultados, porque temos gente com muita competência”, dedicando este prémio “à nossa Divisão de Gestão Urbanística, para toda a equipa, pelo compromisso, pela confiança, pelo empenho, trabalho e esforço que fazem todos os dias para a satisfação dos nossos munícipes”.

Os números do Município da Mealhada em termos de licenciamento urbanístico já tinham sido alvo de uma sessão de boas práticas, em janeiro passado, que juntou 60 autarquias do país, onde foi dado a conhecer que, em 2024, a Câmara da Mealhada conseguiu uma redução de 66% no tempo de espera para a aprovação de projetos de arquitetura e projetos de especialidades, demorando, em média, 48 dias, contra os 142 registados no início daquele ano. Nas especialidades, a resposta atual cifra-se nos 36 dias, quando no início do ano passado tinha uma demora média de 106 dias.

A redução naqueles tempos de resposta é um dos resultados do trabalho iniciado em janeiro de 2024, em colaboração com o Kaizen Institute, para a melhoria contínua, processo que está a ser desenvolvido noutras áreas da autarquia, com resultados significativos também nas “Operações Águas”, com uma redução do tempo de espera na ordem de 56%, as “Operações Contadores”, com uma redução de 23%, e nas “Operações de Cantoneiros e Pedreiros”, com a redução da resposta destes profissionais a cifrar-se nos 16%.