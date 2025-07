A contagem decrescente já começou: falta apenas uma semana para a Expofacic 2025 abrir portas no Parque Desportivo de S. Mateus, em Cantanhede, e transformar-se novamente no maior e mais completo evento do género no país. São 11 dias da maior feira-festa do país, entre 31 de julho e 10 de agosto, num recinto com 100 mil m2, onde se cruzam negócios, gastronomia, cultura, inovação, música, agricultura, educação e muito mais.

Durante a visita ao recinto promovida esta manhã aos jornalistas pela comissão organizadora, foi possível perceber o que aí vem: uma feira com identidade própria, que se reinventa ano após ano, sem nunca perder a sua essência. Para Pedro Cardoso, presidente do Conselho de Administração da INOVA-EM e vice-presidente da Câmara Municipal de Cantanhede, a Expofacic “é incomparável, são várias feiras dentro da feira”. Cada setor tem vida própria e poderia, por si só, justificar uma visita.

Com um orçamento a rondar os 2 milhões e 250 mil euros, a Expofacic arranca um pouco mais tarde do que é habitual, face à data do feriado municipal – “começa sempre na quinta-feira após o feriado de 25 de julho” -. Para além dos 100 mil m2 de recinto, há outros números a reter: 17 parques de estacionamento, 625 expositores, 47 tasquinhas, 7 palcos, 200 espetáculos, cinco linhas de autocarros, mantendo inalterados os preços dos bilhetes. Ingredientes mais do que suficientes para transformar o certame “num ponto de encontro de gerações”.

Novidades para todos os gostos

Entre as grandes novidades da edição de 2025, destaca-se o maior aquário móvel da Europa – o Fluviário, uma exposição de automóveis clássicos e uma aposta de peso na área do Gaming, que ocupará o edifício do Mercado Municipal, convertendo-se num novo polo de atração, especialmente para os mais jovens.

A zona dedicada aos videojogos foi pensada como um espaço intergeracional e promete cativar públicos diversos, com tecnologia, competição e experiências imersivas.

Outro destaque vai para a Expofacic Kids, que este ano cresce em dimensão e programação. Situada na zona do relvado, a área infantil terá 10 insufláveis (três só para bebés), ateliês, teatro, escalada, air bungee jumping, pinturas faciais, espetáculos com personagens infantis (como Peppa Pig, Masha e o Urso e Bluey) e dois palcos, um dos quais dedicado ao setor da educação.

“Às vezes o problema é que os pais querem visitar a feira, mas os filhos não querem sair daqui!”, brincou a presidente da Câmara, Helena Teodósio, sublinhando que a Expofacic “é um certame para todas as idades e todos os gostos”.

Setores em destaque e dias temáticos

Além dos concertos e da animação, a vertente económica mantém-se estruturante. A área de negócios está esgotada e regressam os dias temáticos dedicados ao Agricultor, à Floresta, ao Empresário, entre outros, reforçando a ligação da feira aos setores agrícola, comercial e industrial.

A área agrícola e pecuária promete surpreender com espécies exóticas, selvagens e aquáticas, e o picadeiro volta a ganhar destaque com uma programação própria, com ainda mais galas equestres, assumindo-se quase como mais um palco da feira.

Também o artesanato ganha novo fôlego, com um espaço renovado que acolhe artesãos locais, nacionais e internacionais. Os produtos regionais, a feira popular e a street food completam uma oferta diversificada e transversal.

Concertos e palcos: 200 espetáculos em 11 dias

O cartaz musical volta a ser um dos pontos altos da feira, com mais de 200 espetáculos espalhados por 7 palcos. No Palco Crédito Agrícola, o principal, sobem nomes sonantes da música nacional e internacional:

Os Quatro e Meia (31 julho)

Nininho Vaz Maia (1 agosto)

Xutos & Pontapés + Hybrid Theory (2 agosto)

Tony Carreira (3 agosto)

Némanus + Bia Caboz (4 agosto)

Mariza + Miguel Luz (5 agosto)

Calema + Nena (6 agosto)

Lon3r Johny + Profjam (7 agosto)

James Bay + Dillaz (8 agosto)

VanZee + FrankieOnTheGuitar + Bispo (9 agosto)

Menos é Mais + Maninho (10 agosto)

Este ano, o palco principal vai contar com mais de 200 mil LEDs, mais do que duplicando os 80 mil da última edição, numa clara aposta na qualidade do espetáculo visual.

“Vamos pegar na feira onde terminámos da última vez: começar desde logo em grande, com toda a força e energia, com grandes artistas, continuando em crescendo até ao final do certame.”

Apesar da escalada de preços “em tudo”, o preço de entrada na Expofacic mantém-se o mesmo há vários anos. “É praticamente um preço social – 3,50 euros, à exceção do dia 8 de agosto, dia do espetáculo com o artista internacional (James Bay), que terá, ainda assim, um valor especial de 15 euros. “Será apenas um dia com o bilhete mais caro e não é ao fim de semana, indo assim também ao encontro do que nos foi solicitado por expositores e visitantes. Desta forma, as pessoas podem desfrutar ainda mais da feira”, frisou Pedro Cardoso, lembrando que este evento exige uma gestão “rigorosíssima”. “Só assim conseguimos manter a dimensão social da feira”.

Praça gastronómica e associativismo em força

Na praça das tasquinhas, volta a encontrar-se o coração gastronómico da Expofacic, com 47 espaços que refletem o dinamismo do associativismo e o envolvimento das juntas de freguesia. Desde o ano passado, este espaço funciona como uma praça única, criando melhores condições para todos: visitantes, voluntários e associações.

“Até negócios se farão nestas mesas!”, sublinhou Pedro Cardoso, lembrando que o concelho de Cantanhede acolhe 26 feiras gastronómicas por ano e tem uma tradição enogastronómica rica, onde o vinho da Bairrada (e a casta Baga), continua a ser protagonista.

Um ecoevento de referência

A sustentabilidade mantém-se no centro das preocupações. A Expofacic é um ecoevento, com copos reutilizáveis, diversos pontos de reciclagem, separação de biorresíduos nas tasquinhas, e uma aposta reforçada na limpeza dos recintos e casas de banho. “[A limpeza] Foi um dos aspetos mais elogiados na edição anterior, a par da segurança”, revelou Helena Teodósio.

Com um orçamento de 2,25 milhões de euros, a feira reforça este ano as condições de segurança e acessibilidade. O posto de coordenação de segurança, o apoio da GNR, bombeiros e serviços de saúde, os 17 parques de estacionamento e as cinco linhas de autocarros garantem fluidez e conforto para os visitantes.

Também nas acessibilidades, “tudo foi acautelado”. A Expofacic “tem uma atitude inclusiva, a um nível que ultrapassa o que de melhor se faz no país”, sublinhou Pedro Cardoso.

400 mil visitantes esperados

A fasquia mantém-se: a organização espera receber, como em anos anteriores, cerca de 400 mil visitantes. “Queremos ter sempre casa cheia, mas sem nunca descurar a segurança”, afirmou Helena Teodósio, com confiança de que o bom tempo e a qualidade do programa voltarão a fazer da Expofacic um sucesso.

“É um ponto de encontro de gerações, de famílias, de negócios e de culturas. Uma feira que é, verdadeiramente, de todos e para todos.”