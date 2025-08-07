Adega de Cantanhede apresenta novas colheitas e edição limitada do Confirmado Baga 1995

Fotos: Facebook da Expofacic 2025
O espumante Marquês de Marialva Bical & Arinto Reserva 2020 (com mais de 36 meses de estágio); o vinho branco Marquês de Marialva Arinto Reserva 2023 e três vinhos tintos, Marquês de Marialva Baga Reserva 2021; Marques de Marialva Grande Reserva 2017 e o Marquês de Marialva Confirmado Baga 1995 foram as novidades apresentadas pela Adega de Cantanhede na já tradicional prova de vinhos que decorre anualmente no recinto do Mercado Municipal, no âmbito da Expofacic, que se prolonga até ao próximo domingo, no Parque Expo-Desportivo de São Mateus.