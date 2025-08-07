Assine já
Catarina Cerca

catarina.i.cerca@jb.pt

7 de Agosto de 2025 16:03

Cantanhede // Economia // Vinhos   Exclusivo

Adega de Cantanhede apresenta novas colheitas e edição limitada do Confirmado Baga 1995

Cinco vinhos (em espumante, um branco e três vinhos tintos) da Adega de Cantanhede mereceram os mais rasgados elogios em prova profissional que juntou mais de 300 convidados ligados à restauração, distribuidores e clientes. Evento, que é já uma tradição, decorreu no recinto do Mercado Municipal, no âmbito da Expofacic.

Fotos: Facebook da Expofacic 2025

O espumante Marquês de Marialva Bical & Arinto Reserva 2020 (com mais de 36 meses de estágio); o vinho branco Marquês de Marialva Arinto Reserva 2023 e três vinhos tintos, Marquês de Marialva Baga Reserva 2021; Marques de Marialva Grande Reserva 2017 e o Marquês de Marialva Confirmado Baga 1995 foram as novidades apresentadas pela Adega de Cantanhede na já tradicional prova de vinhos que decorre anualmente no recinto do Mercado Municipal, no âmbito da Expofacic, que se prolonga até ao próximo domingo, no Parque Expo-Desportivo de São Mateus.

Artigo exclusivo para os nossos assinantes

Tenha acesso ilimitado a todos os conteúdos do site e à edição semanal em formato digital.

ASSINAR AGORA

Se já é assinante, entre com a sua conta. Entrar

adega cantanhede , apresentação , expofacic , mostra de vinhos , vinhos