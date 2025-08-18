Artem Nych consagrado bicampeão da Volta a Portugal

A Praça do Império, em Lisboa, coroou dois corredores da Anicolor/Tien 21 como “Reis das Sete Colinas”, já que Artem Nych selou o segundo triunfo na 86.ª Volta a Portugal Continente e Rafael Reis (RR7) como o vencedor da etapa ao ganhar o contrarrelógio final.

Fotos: Ciclismo+TV Rodrigo Rodrigues

Lisboa consagrou Artem Nych, da Equipa Profissional de Ciclismo Anicolor / Tien21, como bicampeão da 86.ª Volta a Portugal. O corredor russo da estrutura que tem sede em Águeda conquistou ontem, pelo segundo ano consecutivo, a prova rainha do calendário nacional, após ser o 2.º classificado no contrarrelógio individual da última etapa, onde o triunfo pertenceu ao colega de equipa, Rafael Reis.

Líder desde a 4.ª etapa, Artem Nych venceu também o Combinado. O francês Alexis Guérin esteve do seu lado no pódio, mantendo o 2.º lugar da Geral e coletivamente foi a Anicolor / Tien21 que celebrou, sendo líder da Geral desde o Prólogo.

A 10.ª etapa foi um exercício individual de 16,7 km, com partida da frente do Centro Cultural de Belém e chegada à Praça do Império. Rafael Reis venceu com 18m55s, repetindo o êxito do Prólogo. Artem Nych foi 2.º classificado, a 16 segundos e Tyler Stites (Caja Rural-Seguros RGA) fechou o pódio da etapa, a 28 segundos.

A 86.ª edição da Volta a Portugal teve vários protagonistas, onde os atletas da Anicolor / Tien21 se foram evidenciando. Rafael Reis abriu e fechou a competição, ao triunfar no Prólogo e agora no contrarrelógio final. É um facto que a equipa não ganhou mais etapas, mas a partir do momento em que Artem Nych vestiu a Camisola Amarela – na 4.ª etapa –, não mais a largou. Do mesmo modo, a Equipa nunca deixou fugir a liderança coletiva, que conquistou no Prólogo, mantendo-se no comando até ao fim da prova.

Artem Nych, sempre com um sorriso contagiante, disse na conferência de imprensa final que estava muito feliz. “Ao ter conseguido vencer o ano passado, fiquei mais tranquilo agora. Senti que já não tinha pressão para ganhar, porque já ganhei uma vez. E embora o ano passado tenha sido mais difícil, porque perdi muito tempo na primeira parte, este ano a vitória teve um sabor especial. Estou há três anos com a equipa, sinto-me perfeitamente integrado e feliz, esta vitória é de todos”.

“Foi uma Volta a Portugal muito especial. Recordo que no início da época a equipa sofreu um golpe muito duro, com a saída do nosso principal patrocinador na altura. Passámos momentos muito difíceis. A uma semana da Prova de Abertura não sabíamos nada do nosso futuro, nem sequer se íamos correr. Valeu-nos a nossa força e do nosso Team Manager, Carlos Pereira, que uma vez mais conseguiu reverter a situação em tempo recorde. Esta Volta foi diferente da do ano passado por isso, daí ter um ‘sabor especial’, com novas marcas e um novo sentido. Quanto a Artem Nych, desde o início da época estabelecemos este objetivo, que seria para renovar o título na Volta a Portugal e confirmar que é um vencedor e que o ano passado não foi sorte. Artem Nych confirmou nesta Volta o corredor que é. Esta Volta a Portugal foi muito bem disputada, uma Volta nunca é fácil de ganhar, houve adversários à altura, mas nós tínhamos algo em mente desde o início e lutámos para esse objetivo até ao fim. Não procurávamos ganhar etapas, houve muitas equipas a vencer e acabou por dar para todos”, referiu o diretor desportivo da Anicolor / Tien21, Rúben Pereira, em jeito de balanço.

As restantes camisolas ficaram definidas ainda no sábado: Nicolás Tivani (Aviludo-Louletano-Loulé) conquistou os pontos, Hugo Nunes (Credibom-LA Alumínios-MarcosCar) foi o vencedor da montanha e Lucas Lopes (Rádio Popular-Paredes-Boavista) garantiu a juventude.

A 86.ª Volta a Portugal contou com múltiplos protagonistas. Rafael Reis abriu e fechou a competição com vitórias ao cronómetro, enquanto Nicolás Tivani (Aviludo-Louletano-Loulé) e Brady Gilmore (Israel Premier Tech Academy) bisaram em etapas. A equipa israelita foi a mais vitoriosa, somando quatro triunfos através de Pau Martí, Gilmore e Rotem Tene. Nas chegadas em alto brilharam ainda Hugo Nunes, Byron Munton e Jonathan Caicedo, antes da consagração final de Artem Nych.

CLASSIFICAÇÃO INDIVIDUAL NA 10.ª ETAPA

1.º Rafael Reis (Anicolor / Tien21), 18m55s : 2.º Artem Nych (Anicolor / Tien21), a 16s; 3.º Tyler Stites (Caja Rural-Seguros RGA), a 28s

CLASSIFICAÇÃO GERAL INDIVIDUAL – AMARELA (após a 10.ª Etapa)

1.º Artem Nych (Anicolor / Tien21), 38h31m46s; 2.º Alexis Guérin (Anicolor / Tien21), a 01m15s; 3.º Byron Munton (Feirense-Beeceler), a 01m51s

CLASSIFICAÇÃO GERAL EQUIPAS

1.ª Anicolor / Tien21, 115h37m18s; 2.ª Efapel Cycling 115h50m58s; 3.ªHotels & Resorts/ Tavira/ SC Farense 115h57m00s

