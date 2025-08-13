Associação Atlética e Recreativa com Fisgas já está legalmente constituída

A escritura desta nova associação independente, com sede no Troviscal, aconteceu esta quarta-feira, dia 13, concretizando-se, assim, o anseio de há muito do seu fundador e presidente, Paulo Santos.

O grupo Fisgas Tugas Certeiros, depois de cinco anos a funcionar como um núcleo da ADAMA, desvinculou-se da coletividade de Malhapão e deu origem a uma nova associação, designada por Associação Atlética e Recreativa com Fisgas (AAREF). A escritura desta nova associação independente, com estatutos e órgãos sociais próprios, aconteceu precisamente esta quarta-feira, dia 13, concretizando-se, assim, o anseio de há muito do seu fundador e presidente, Paulo Santos.

“Era uma ambição pessoal e algo que queríamos mesmo muito”, começou por referir ao JB. A saída de Malhapão foi pacífica, porque “saímos a bem com o Luís Neves (presidente) e com a ADAMA”, mas a decisão de registar uma marca e avançar para uma associação própria há muito que estava tomada.

A “casa” da AAREF localiza-se no Troviscal, mais concretamente numa sala do edifício da Casa do Povo. “Não avançava para a constituição de uma associação, se não tivesse uma sede”, esclarece o presidente, que destaca o apoio da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro em todo este processo.

Em Portugal, as fisgas não têm, como em Espanha, por exemplo, a sua própria federação, ou seja, não é reconhecido como desporto, ainda assim, existem vários clubes com atividade regular e que lutam pelo desenvolvimento da sua modalidade. “Estamos a trabalhar para implementar (as fisgas) no país”, salienta Paulo Santos, daí “termos registado uma marca própria”.

Pedro Neves