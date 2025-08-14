Bombeiros de Oliveira do Bairro adiam peditório anual

Peditório será realizado em data a anunciar. Adiamento deve-se ao envolvimento de vários bombeiros da corporação no combate aos incêndios em vários teatros de operações e às elevadas temperaturas previstas até ao dia 18 de agosto.

O peditório anual promovido pela Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro foi adiado. Esta iniciativa, que há mais de 45 anos se realiza no 15 de agosto, não vai acontecer na data habitual.

Em nota enviada à redação, a direção da AHBVOB explica que, “devido ao esforço e empenhamento dos nossos bombeiros envolvidos no combate aos incêndios em vários teatros de operações e às elevadas temperaturas previstas até ao dia 18 de agosto, não há condições para se realizar o peditório no dia 15 de agosto deste ano.”

Assim, “face à situação que se está a viver, a Direção e a Comandante decidiram adiar este Peditório para uma data a comunicar oportunamente”, avançam ainda.

No entanto, a direção deixa uma nota aos benfeitores que queiram adiantar um donativo à Associação de Bombeiros de Oliveira do Bairro: “podem fazê-lo através do IBAN: PT50 0045 3210 40276480662 60 da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Oliveira do Bairro”.