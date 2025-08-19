Carolina Pessoa em noite de fados nos Estados Unidos

A fadista cantanhedense Carolina Pessoa esteve na semana passada na cidade norte-americana de Turlock (Califórnia), para participar numa grande noite de fados, integrada na Festa de Nossa Senhora da Assunção.

Nestas comemorações, participaram ainda Fábio Ourique, António Isidro, Lysandra Silva e Chico Ávila.

Recebida de forma entusiasta pela comunidade portuguesa e com uma interpretação que prendeu a plateia, Carolina Pessoa fez-se acompanhar em palco por António Isidro e Chico Ávila (guitarra portuguesa), Gino Almeida (viola) e Tommy Vieira (contrabaixo).

“Fiquei surpreendida pela vitalidade da comunidade e pela forma exemplar como mantêm vivas as tradições e a cultura portuguesas. Foi gratificante ver na plateia, e com tanto entusiasmo, várias gerações de emigrantes, a vibrarem com o Fado! E muito me orgulha ver todos a falarem português, mesmo não havendo escolas portuguesas na região”, referiu a fadista de Cantanhede.

Com atuações em diversos palcos nacionais e internacionais, Carolina Pessoa é reconhecida pela sua interpretação intensa e autêntica, e tem vindo a afirmar-se como uma das mais destacadas vozes que transporta o fado além-fronteiras, levando consigo a tradição e a alma da música portuguesa.