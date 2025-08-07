Assine já
7 de Agosto de 2025

Anadia // Autárquicas 2025

Chega apresenta candidatos e inaugura sede de campanha em Anadia

“Vamos construir uma Anadia mais justa, mais próspera e mais unida”, vincou o candidato José Carlos Menezes, durante a apresentação.

A concorrer pela primeira vez no município de Anadia, o Partido Chega inaugurou, no passado dia 1 de agosto, a sua sede de campanha, localizada em plena cidade, na Avenida 25 de Abril, aproveitando o momento para apresentar os candidatos aos vários órgãos autárquicos (câmara, assembleia municipal e juntas de freguesia).

