A concorrer pela primeira vez no município de Anadia, o Partido Chega inaugurou, no passado dia 1 de agosto, a sua sede de campanha, localizada em plena cidade, na Avenida 25 de Abril, aproveitando o momento para apresentar os candidatos aos vários órgãos autárquicos (câmara, assembleia municipal e juntas de freguesia).
Anadia // Autárquicas 2025 Exclusivo
Chega apresenta candidatos e inaugura sede de campanha em Anadia
“Vamos construir uma Anadia mais justa, mais próspera e mais unida”, vincou o candidato José Carlos Menezes, durante a apresentação.