Convívio dos antigos alunos IPSB 2025 realiza-se em setembro

Convívio, em formato de piquenique, vai acontecer a 20 de setembro, no Parque da vila do Troviscal e é aberto a antigos alunos, professores, funcionários e suas famílias.

Os antigos alunos do IPSB – Instituto de Promoção Social de Bustos, vão realizar um convívio no próximo dia 20 de setembro, pelas 13h. O objetivo é juntar a “Família IPSB”, ora tenham sido alunos, professores ou funcionários. Não está abrangida qualquer faixa etária, ou seja o encontro é aberto a todos, independentemente da idade.

Embora este não seja um encontro inédito, pois já aconteceu em datas anteriores, a verdade é que nos nos últimos anos não tem sido possível a realização do mesmo.

Este ano, o convívio será realizado em formato de piquenique pois a organização entende que será mais fácil juntar os membros da Família IPSB e as suas famílias, num local muito agradável – Parque da Vila do Troviscal – Rua Arlindo Vicente, sendo certo que ninguém terá que pagar para participar, apenas levar o seu “farnel”.

Todos os interessados devem efetuar a inscrição em: https://forms.gle/kjd458x8SVRgZ1gr8