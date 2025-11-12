PROMOB apresenta Ciclo de Conferências em homenagem a Arsénio Mota

O programa decorrerá na sede da PROMOB, em Bustos, reunindo investigadores, jornalistas, autores e agentes culturais num conjunto de mesas redondas e conferências, complementadas por uma exposição bibliográfica.

Pela primeira vez, a associação PROMOB promove um ciclo de conferências dedicado ao tema Humanismo e Conhecimento, a decorrer nos dias 14, 15 e 22 de novembro, na sede da Associação. Um momento de reflexão sobre o papel do conhecimento na construção do bem-estar coletivo, inspirado na premissa “todo o conhecimento deverá ter como fim último o bem-estar da humanidade”.

A edição inaugural presta homenagem ao bustoense Arsénio Mota, jornalista, escritor e investigador e divulgador da cultura bairradina, cuja obra deixou contributos marcantes na literatura infantil e na valorização do território e da identidade local.

O programa decorrerá na sede da PROMOB, em Bustos reunindo investigadores, jornalistas, autores e agentes culturais num conjunto de mesas redondas e conferências, complementadas por uma exposição bibliográfica em parceria com a Biblioteca Municipal de Oliveira do Bairro e o Museu São Pedro da Palhaça.

Programa

No dia 14 de novembro, às 21h30, a conversa vai decorrer em torno d’“O Jornalismo ao serviço das pessoas na era digital”, com João Porfírio (Observador) e Margarida David Cardoso (Fumaça); moderação de Catarina Coutinho.

No dia 15 (14h30), a conversa discorrerá sobre “Letras Bairradinas, uma identidade regional como ideia”, com Idália Sá Chaves, Grangeia Seabra e Silas Granjo; moderação de Prazeres Duarte; e às 16h30, “Conta-me o que vem. A importância da literatura infantil para a construção do futuro”, com Gabriela Sottomayor e João Manuel Ribeiro.

No dia 22 (15h30), a conferência será sobre o tema “O humanismo e os seus inimigos: o desafio de educar quando é noite”, por Luís Manuel Silva (Comissão Diocesana de Cultura de Aveiro); cerca de uma hora depois, é inaugurada a Exposição Bibliográfica Arsénio Mota, em parceria com a Biblioteca Municipal de Oliveira do Bairro e o Museu São Pedro da Palhaça.

“Pretendemos que o Ciclo de Conferências Humanismo e Conhecimento se torne anual, homenageando importantes pensadores de várias áreas, com ligações à Bairrada, especialmente, ao concelho de Oliveira do Bairro. Queremos que seja um espaço de encontro, partilha e construção de pensamento, aberto à comunidade, às instituições e a todos os que reconhecem no conhecimento uma força transformadora e com o fim último de cuidar e promover a humanidade”, refere a PROMOB.

A entrada é livre.

Jantar Literário com Isaque Ferreira

No dia 29 de novembro, pelas 20h, as portas da Galeria da sede da PROMOB abrir-se-ão para o Jantar Literário “As minhas joias uso-as na boca”, que tem como objetivo apoiar a organização do Festival Semente 2026.

A noite contará com a leitura de poesia pelo diseur Isaque Ferreira, conhecido pela sua capacidade singular de dar voz à palavra poética e de estabelecer uma relação íntima com quem o escuta. Para além da apresentação do artista convidado, haverá também um momento aberto para que os participantes possam partilhar poemas ou outros textos.

As inscrições e mais informações sobre a ementa e o preçário podem ser encontradas no site da Associação.

O Jantar Literário conta com o apoio da Casa de Arcos e da CALCOB e surge como forma de angariação de fundos para a edição de 2026 do Festival Semente. Este evento, que vai já para a sua 6.ª edição, é um projeto cultural de promoção da leitura, da literatura, do ambiente e da sustentabilidade.

“A PROMOB convida toda a comunidade a participar e a envolver-se nesta celebração da palavra e da cultura, contribuindo para a continuidade de um projeto que é feito pela e para a comunidade”.