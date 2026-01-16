Fernando Pereira é o próximo convidado das “Conversas da Rádio”, em Bustos

Cantor, ator, comediante, ou simplesmente entertainer, Fernando Pereira conta com uma carreira de mais de 40 anos, ao serviço da cultura e do puro entretenimento.

A Radiolândia – Museu do Rádio, em Bustos, promove mais uma edição do projeto “Conversas da Rádio”, desta vez com o cantor Fernando Pereira, o “inimitável senhor das vozes”.

A iniciativa, que vai para a sua 14.ª edição, decorre no dia 23 de janeiro, pelas 21h30, com entrada gratuita, sujeita à lotação do espaço.

Cantor, ator, comediante, ou simplesmente entertainer, Fernando Pereira conta com uma carreira de mais de 40 anos, ao serviço da cultura e do puro entretenimento, com atuações ao vivo em mais de 20 países dos 5 continentes.

Popularmente distinguido e aclamado pelas suas qualidades vocais fora do comum, o cantor tem uma capacidade extraordinária de imitar as vozes dos mais variados cantores, sejam eles homens ou mulheres, nacionais ou estrangeiros.

No Simpósio Internacional da Voz realizado em 1986 no Porto, o seu aparelho vocal foi examinado por inúmeros médicos e especialistas de vários países, tendo sido considerado um caso entre vários milhões.

O seu início de carreira ficou marcado por apresentações em programas de rádio de Artur Agostinho, António Macedo, Júlio Montenegro, António Sala e Armando Carvalheda, entre outros.