Demências: Centro Rainha D. Leonor garante continuidade até 2028

Com base sólida e experiência acumulada desde 2022, o Centro Rainha D. Leonor, projeto da Santa Casa da Misericórdia de Oliveira do Bairro, ganhou um novo fôlego com o arranque oficial de “Demência e Agora?!…”, no passado dia 1 de julho. Esta nova fase representa um investimento significativo e uma expansão das atividades, visando aprofundar a melhoria da qualidade de vida das pessoas com demência e das suas famílias, com frequência totalmente gratuita e uma duração prevista de três anos (até 30 de junho de 2028).